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Гендиректора амурской компании обвиняют в уклонении от уплаты 15 миллионов рублей налогов

В Благовещенске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора амурской компании «Технострой». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов более чем на 15 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с июля 2013 года по январь 2015 года амурчанин включил в регистры бухгалтерского учета предприятия заведомо ложные сведения о том, что принял выполненные работы по несуществующим сделкам с двумя другими предприятиями, которых в действительности не существовало. Таким образом, гендиректор ООО «Технострой» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с предприятия, и в бюджет России не поступило более 15 миллионов рублей.

Следствие наложило арест на имущество ООО «Технострой» на сумму около 20 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело по факту уклонения от налогов направлено в суд, сообщает СУ СКР по Амурской области.

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#закон #налоги #происшествия

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Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    26 минут назад

    Съэкономил на главбухе?

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