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Юрий Трутнев: через пять лет люди смогут оценить эффект от создания ТОРов

Юрий Трутнев: через пять лет люди смогут оценить эффект от создания ТОРов
Фото: amurobl.ru

Во Владивостоке проходит Дальневосточный МедиаСаммит, в котором принимают участие, в том числе, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Амурской области Александр Козлов. На мероприятии главы регионов и федеральные чиновники обсуждают строительство ТОРов, привлечение инвестиций на Дальний Восток и другие экономические вопросы.

В рамках саммита состоялась пленарная дискуссия, посвященная экономической политике России на Дальнем Востоке. Юрию Трутневу был задан вопрос из зала: «Когда будет виден эффект от ТОРов обычным гражданам?». Полпред ответил, что это произойдет через пять лет, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Давайте и посчитаем, на то, чтобы спроектировать предприятие, требуется минимум полгода. Чтобы построить – от полутора до трех лет. Потом – уже на конечном этапе – строительство инфраструктуры. Когда и детские садики, и школы, и больницы. В результате – минимум пять лет. Через пять лет люди смогут реально оценить эффект от нашей работы», – сказал Юрий Трутнев.

Затронули на мероприятии и тему выдачи дальневосточного гектара. Глава Амурской области сообщил, что в регионе по этому вопросу уже наработан достаточный опыт.

«За землей в прошлом году в основном обращались держатели личных подсобных хозяйств. Амурчане хотят разводить домашних животных, заготавливать корма, производить мед. Хорошо, что такой механизм есть. Пусть лучше люди тратят деньги на производство, чем на покупку земли. К счастью, в Амурской области ее предостаточно, но теперь она не будет пустовать и принесет пользу. Следующим шагом станет решение инфраструктурных вопросов, которые коснутся необходимости организации дорог, водоснабжения, электрификации. Мы будем ставить их перед собой вместе с нашими энергетиками, дорожниками и другими структурами», – сказал Александр Козлов.

На дискуссии было отмечено, что развитие инфраструктуры – один из ключевых факторов для инвесторов и для миграционной привлекательности ДФО.

«Примеры города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае и Свободный в Амурской области, – сказал Юрий Трутнев, – нужен комплекс. Комплексный план развития, он так называется. У Комсомольска он уже есть, сейчас формируется в Свободном. Потому что туда огромные экономические проекты заходят, а город к этому не готов. Если предприятия конкурируют за рабочую силу, создавая более лучшие условия для работы, то мы должны создать более лучшие условия для жизни. Чтобы выбирали на карте Дальний Восток».

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что в Якутии на предприятиях ТОР уже установлены видеокамеры, и любой желающий в режиме онлайн может посмотреть, как строятся заводы. В онлайн режим на следующей неделе должен выйти также ТОР «Белогорск», а именно – завод по переработке сои. Осенью в планах завести видеотрансляции со строительства ГПЗ в Свободном.

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#губернатор #Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    Я наконец смогу купить сурфа?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Список людей прилагается?

  • 55

    55
    1 час назад

    Эффект бодрячков не через пять лет мы увидем, а через лет 200. То есть никогда.

  • троль здесь

    троль здесь
    51 минута назад

    опять врут? в 2010 году подобное говорили

  • Я сама

    Я сама
    34 минуты назад

    Это когда эмир или ишак ласты откинут?

  • full

    full
    33 минуты назад

    троль здесь

    опять врут? в 2010 году подобное говорили



    Да почему же врут? Он же не сказал - положительно оценить...

  • Я сама

    Я сама
    29 минут назад

    full

    троль здесь

    опять врут? в 2010 году подобное говорили



    Да почему же врут? Он же не сказал - положительно оценить...



    Трутнев всегда обещает только положительное...Вот только результаты, тоже всегда, отрицательные,,,

  • архивная

    архивная
    25 минут назад

    Опять лапшу на уши вешают,хорошо у кого большие уши,те верят,но у большинства маленькие и падает сразу,посмотрев вокруг на наши сельские поселения,с садиками,школами,больницами,дорогами,спортивными площадками и т.д.Белая зависть берёт,кто будет жить в новых посёлках и жаль тех,кто останется жить в своих родных поселениях.

  • physic1

    physic1
    10 минут назад

    Вот выдержки из статьи 2008 года о том, что будет уже постороено сейчас в асти Гаринского ГОКа -

    Производственная составляющая проекта. Гаринский ГМК:

    На базе Гаринского железорудного месторождения, расположенного в Мазановском районе Амурской области, в 150 км северо-восточнее города Свободного, в 65 км к юго-западу от трассы БАМ, будет построен металлургический комбинат.

    В декабре 2006 г Aricom выиграл конкурс на разработку Гаринского железорудного месторождения в Амурской области, а уже в феврале 2007 г на месторождении шли работы по его геологической доразведке. Сейчас ведутся активные проектные работы.

    Сроки реализации:

    2008 г - разработка проектно-сметной документации Гаринского ГМК;

    2009 г - начало строительства ГМК;

    2013 г – пуск первой очереди ГМК;

    2018 г – выход ГМК на полную проектную мощность.

    С 1 января 2013 г ГМК будет перерабатывать ежегодно около 10 млн т руды

    и производить 6,1 млн т железорудного концентрата. На комбинате будет применяться современная технология прямого восстановления железа, что позволит металлургическому производству к 2018 г выйти на проектную мощность - 2,2 млн т чугуна в год.

    Реализация проекта металлургического кластера невозможна без создания не только транспортной, но и энергетической инфраструктуры. Работа Гаринского ГМК потребует отдельной высоковольтной линии, которая пройдет по направлению: Свободный-Чагоян-Гарь-База.

    Третий объект транспортной инфраструктуры кластера – железная дорога: Шимановская – Гарь, которая свяжет Гаринское месторождение с основной железнодорожной магистралью страны – Транссибом. Объект претендует на получение средств Инвестиционного фонда. После завершения строительства железной дороги протяженностью 148 км, которое запланировано на 2010 г, она полностью перейдет в государственную собственность и, согласно Федеральной целевой программы /ФЦП/ развития Дальнего Востока войдет в будущую ветку: Шимановская-Февральск, которая свяжет между собой БАМ и Транссибирскую магистраль.

    ссылка : http://www.miningexpo.ru/news/6733

    И где ЭТО ВСЕ?????????????????????

  • архивная

    архивная
    5 минут назад

    Где? Где?Ну на бумаге же,и теперь также,бумага всё стерпит,что только не напиши.

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