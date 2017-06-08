Юрий Трутнев: через пять лет люди смогут оценить эффект от создания ТОРов

Фото: amurobl.ru

Во Владивостоке проходит Дальневосточный МедиаСаммит, в котором принимают участие, в том числе, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Амурской области Александр Козлов. На мероприятии главы регионов и федеральные чиновники обсуждают строительство ТОРов, привлечение инвестиций на Дальний Восток и другие экономические вопросы.

В рамках саммита состоялась пленарная дискуссия, посвященная экономической политике России на Дальнем Востоке. Юрию Трутневу был задан вопрос из зала: «Когда будет виден эффект от ТОРов обычным гражданам?». Полпред ответил, что это произойдет через пять лет, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Давайте и посчитаем, на то, чтобы спроектировать предприятие, требуется минимум полгода. Чтобы построить – от полутора до трех лет. Потом – уже на конечном этапе – строительство инфраструктуры. Когда и детские садики, и школы, и больницы. В результате – минимум пять лет. Через пять лет люди смогут реально оценить эффект от нашей работы», – сказал Юрий Трутнев.

Затронули на мероприятии и тему выдачи дальневосточного гектара. Глава Амурской области сообщил, что в регионе по этому вопросу уже наработан достаточный опыт.

«За землей в прошлом году в основном обращались держатели личных подсобных хозяйств. Амурчане хотят разводить домашних животных, заготавливать корма, производить мед. Хорошо, что такой механизм есть. Пусть лучше люди тратят деньги на производство, чем на покупку земли. К счастью, в Амурской области ее предостаточно, но теперь она не будет пустовать и принесет пользу. Следующим шагом станет решение инфраструктурных вопросов, которые коснутся необходимости организации дорог, водоснабжения, электрификации. Мы будем ставить их перед собой вместе с нашими энергетиками, дорожниками и другими структурами», – сказал Александр Козлов.

На дискуссии было отмечено, что развитие инфраструктуры – один из ключевых факторов для инвесторов и для миграционной привлекательности ДФО.

«Примеры города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае и Свободный в Амурской области, – сказал Юрий Трутнев, – нужен комплекс. Комплексный план развития, он так называется. У Комсомольска он уже есть, сейчас формируется в Свободном. Потому что туда огромные экономические проекты заходят, а город к этому не готов. Если предприятия конкурируют за рабочую силу, создавая более лучшие условия для работы, то мы должны создать более лучшие условия для жизни. Чтобы выбирали на карте Дальний Восток».

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что в Якутии на предприятиях ТОР уже установлены видеокамеры, и любой желающий в режиме онлайн может посмотреть, как строятся заводы. В онлайн режим на следующей неделе должен выйти также ТОР «Белогорск», а именно – завод по переработке сои. Осенью в планах завести видеотрансляции со строительства ГПЗ в Свободном.

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#губернатор #Дальний Восток #экономика

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Александр Авдеев