Учёные: в ближайшие столетия Земля столкнётся с другой крупной планетой

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По мнению чилийских астрономов, в ближайшие столетия Земля может столкнуться с другой планетой. Крупный космический объект, похожий по размерам на Марс, несётся по направлению к нашей планете, заявил астрофизик Роберто Антезана. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наблюдая за ночным небом с помощью мощного телескопа, учёные заметили необычную планету c V-образным шлейфом, неотвязно следующим за ней. Антезана считает, что этот шлейф мог появиться после активного движения планеты или, наоборот, её резкого торможения. Астрофизик наблюдал неизвестное небесное тело чуть более получаса, после чего сменил телескоп. С помощью нового оборудования учёный выяснил, что внутри шлейфа загадочной планеты имеются непонятные структуры странного происхождения.

Чилийский специалист заявил, что будет продолжать подробно исследовать насторожившую его планету.

NASA пока не предоставило официальных данных по этому поводу.

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Алексей Воскобойников