В Зейском районе нашли тело рыбака, который пропал в конце апреля

Фото: Shukach.com

В четверг, 8 июня в Зейском районе нашли труп рыбака, пропавшего 26 апреля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», погибший 1976 года рождения вместе с друзьями выехал на рыбалку в районе села Николаевка. На следующий день он ушел со стоянки и не вернулся. Позже на автодороге нашли вещи пропавшего, но самого мужчину так и не смогли обнаружить.

В областном следственном управлении корреспонденту ИА «Амур.инфо», рассказали, что тело нашли в лесном массиве недалеко от Николаевки Зейского района. Телесные повреждения на нем не обнаружили. Сейчас труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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#жизнь #происшествия

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Василий Кленин