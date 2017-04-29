Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:20 0

В Зейском районе нашли тело рыбака, который пропал в конце апреля

В Зейском районе нашли тело рыбака, который пропал в конце апреля
Фото: Shukach.com

В четверг, 8 июня в Зейском районе нашли труп рыбака, пропавшего 26 апреля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», погибший 1976 года рождения вместе с друзьями выехал на рыбалку в районе села Николаевка. На следующий день он ушел со стоянки и не вернулся. Позже на автодороге нашли вещи пропавшего, но самого мужчину так и не смогли обнаружить.

В областном следственном управлении корреспонденту ИА «Амур.инфо», рассказали, что тело нашли в лесном массиве недалеко от Николаевки Зейского района. Телесные повреждения на нем не обнаружили. Сейчас труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Просмотров всего: 1096

#жизнь #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Китайские родители продали двухмесячного сына, чтобы купить смартфоны
Общество

В областном управлении судебных приставов назначен новый руководитель
Происшествия 1

Гендиректора амурской компании обвиняют в уклонении от уплаты 15 миллионов рублей налогов

сегодня, 16:56
Общество 22

«#таетдолг»: в Интернете появился музыкальный клип о работе амурских приставов