Дочка главы Белогорска снялась в видеоклипе

Маленькая дочь главы Белогорска Кира Мелюкова вместе с другими детьми снялась в небольших видеоклипах, каждый из которых был посвящен определенной профессии – медработник, учитель, строитель и другим. Кира в собственном ролике примерила на себя роль врача.

Видеоклипы смонтированы в рамках видеопроекта ко дню рождения Белогорска «Мы строим нашим детям завтра».

«Маленькие белогорцы показали то, чему уже сейчас учатся в детском саду: строить, наводить порядок, учить, лечить, побеждать и творить, – говорит одна из организаторов проекта, руководитель пресс-службы администрации Белогорска Марина Зингер. – Операторы Григорий Титаев, Андрей Гаврик и монтажер Дмитрий Ефремов телекомпании Белогорска "Город ТВ" в нескольких кадрах смогли показать то, чем сегодня живет Белогорск, и тех, кем он будет жить завтра».

Ранее видеозарисовки ко Дню города уже готовились, но с участием маленьких белогорцев это произошло впервые, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Все шесть 25-секундных видеороликов можно посмотреть на сайте белогорск.рф.

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Александр Авдеев