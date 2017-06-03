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Авиакомпаниям планируют дать право на отказ дебоширам в приобретении билетов

Авиакомпаниям планируют дать право на отказ дебоширам в приобретении билетов
Фото: aviakhv.ru

Авиаперевозчикам могут разрешить не продавать билет на самолёт гражданину, включённому в чёрный список. Соответствующие поправки к законопроекту об авиадебоширах внесли главы комитетов Госдумы Евгений Москвичёв, Павел Крашенинников и Ярослав Нилов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В целях предотвращения подобных случаев, помимо усиления уголовной и административной ответственности за противоправное поведение на борту воздушного судна, авиакомпаниям необходимо предоставить право отказывать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если гражданин внесён данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа обращают внимание на то, что «за последнее десятилетие ими было зафиксировано свыше трёх тысяч нарушений правил поведения на борту воздушного судна». При этом наблюдается печальная тенденция к росту числа случаев неадекватного и агрессивного поведения отдельных пассажиров.

Для претворения закона в жизнь необходимо внести изменения в Гражданский кодекс России, закрепив в нём исключения из общего правила о недопустимости отказа в заключении публичного договора, то есть покупке билета.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, вводящий чёрные списки авиадебоширов. В марте этого года было решено исключить компании-авиаперевозчики из процедуры составления таких списков. Согласно схеме, предложенной политиками, реестры нарушителей будут формироваться только на основании решения суда.

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#закон #российская власть #транспорт

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