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«#таетдолг»: в Интернете появился музыкальный клип о работе амурских приставов

«#таетдолг»: в Интернете появился музыкальный клип о работе амурских приставов

В Интернете появилось музыкальное видео, в котором рассказывается о работе амурского областного управления судебных приставов. Авторы переделали популярную песню «Тает лед». Ее рефреном стала фраза «Между нами только долг». В ролике наглядно продемонстрировано, как работают приставы с должниками: сканируют номера машин, отслеживают должников в аэропортах и так далее.

В финальной части ролика слышно фразу, которую предположительно говорит Алексей Гришин: «Надо, чтобы растаял долг, хлеб за животом никогда не идет».

В пресс-службе областного управления ФССП пояснили, что цель создания клипа – обращение к молодежи. Задача больше популяризаторская: чтобы люди знали, что можно зайти на сайт управления и узнать о своих долгах.

«Сейчас начинается пора отпусков, поэтому мы советуем амурчанам: чтобы не портить себе настроение, узнайте, не должны ли вы. Еще одной задачей клипа является укрепление имиджа приставов. Мы показываем, что у нас красивые здоровые ребята, что они работают», – рассказали в пресс-службе.

Для съемки пригласили профессионального оператора, песню записали в студии, а вот идея и текст родились в самом управлении ФССП.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 5 июня, городской суд отстранил от должности и. о. руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева. Следствие подозревает их в растрате 38 тысяч рублей. В пятницу, 9 июня, от должности временно отстранили еще одного сотрудника управления – начальника отдела Александра Хитрина.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Алексей Гришин заявил, что бюджетных средств не присваивал и не растрачивал. По его словам, он уже дал все необходимые объяснения и сейчас живет обычной жизнью.

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#интернет #музыка #происшествия

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Комментарии
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  • lana78

    lana78
    54 минуты назад

    прикольно! весело))

  • Хлеба краюха

    Хлеба краюха
    36 минут назад

    вот куда потратили 38000)))

  • ALEX90-BLG

    ALEX90-BLG
    34 минуты назад

    Молодцы, прикольно вышло)

  • Полиграф

    Полиграф
    31 минута назад

    Я поставил "лайк". Но цели заявленные при подготовки видеоролика достигнуты вряд ли будут, так баловство. Надо законодательство менять, а не видео делать. А пацанам если здоровье позволяет надо увольняться и идти служить в армию там и пенсия и зарплата и т.д., а в приставах 20 тыс. в месяц несерьезно

  • Кто? я?

    Кто? я?
    26 минут назад

    приставы в клипе настоящие ;)

  • Алекс К

    Алекс К
    22 минуты назад

    канеш настоящие)0актерам бы бабла пришлось бы откашлять:)

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