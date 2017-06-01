В Японии правительство разрешило императору отречься от престола впервые за 200 лет
Парламент Японии принял закон, согласно которому, впервые за 200 лет, император Акихито сможет отречься от престола. По всей вероятности, наследный принц Нарухито, возглавит страну в конце 2018 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
Ныне действующий 83-летний император Акихито не так давно перенёс операцию на сердце и лечился от рака предстательной железы. В 2016 году он не раз высказывал опасения, что преклонный возраст и неудовлетворительное состояние здоровья могут помешать ему выполнять свои прямые обязанности.
Теперь правительству страны предстоит выработать детали оставления Хризантемового трона – подобного прецедента в Японии не было на протяжении двух столетий. Предположительно, император уступит бразды правления после того, как отметит 30 лет у власти в 2018 году.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принятие этого закона – важный исторический момент в истории страны. «Я вновь хочу поблагодарить все партии за сотрудничество в рассмотрении и принятии особого закона. Впервые за 200 лет будет осуществлено отречение действующего императора. Этот момент связан с долгой историей и в то же время – с будущим», – подчеркнул японский премьер.
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