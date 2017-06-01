В Японии правительство разрешило императору отречься от престола впервые за 200 лет

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Парламент Японии принял закон, согласно которому, впервые за 200 лет, император Акихито сможет отречься от престола. По всей вероятности, наследный принц Нарухито, возглавит страну в конце 2018 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Ныне действующий 83-летний император Акихито не так давно перенёс операцию на сердце и лечился от рака предстательной железы. В 2016 году он не раз высказывал опасения, что преклонный возраст и неудовлетворительное состояние здоровья могут помешать ему выполнять свои прямые обязанности.

Теперь правительству страны предстоит выработать детали оставления Хризантемового трона – подобного прецедента в Японии не было на протяжении двух столетий. Предположительно, император уступит бразды правления после того, как отметит 30 лет у власти в 2018 году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принятие этого закона – важный исторический момент в истории страны. «Я вновь хочу поблагодарить все партии за сотрудничество в рассмотрении и принятии особого закона. Впервые за 200 лет будет осуществлено отречение действующего императора. Этот момент связан с долгой историей и в то же время – с будущим», – подчеркнул японский премьер.

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Алексей Воскобойников