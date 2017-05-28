В Белогорском районе скончался председатель совета депутатов
В пятницу, 9 июня, скончался председатель Белогорского районного совета народных депутатов Геннадий Иванин. Он ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Геннадий Викторович занимал пост главы районного совета депутатов с сентября 2016 года.
Администрация Белогорского района, Белогорский районный совет народных депутатов выражают соболезнования родным и близким Геннадия Иванина.
Прощание с председателем райсовета пройдет 11 июня с 11:30 до 13:30 в школе № 1 села Возжаевка, расположенной в микрорайоне Гарнизон. В этой школе Геннадий Викторович преподавал в прошлые годы, а также был ее директором.
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