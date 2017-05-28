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сегодня, 14:51 2

В Белогорском районе скончался председатель совета депутатов

В Белогорском районе скончался председатель совета депутатов
Фото: belraion.ru

В пятницу, 9 июня, скончался председатель Белогорского районного совета народных депутатов Геннадий Иванин. Он ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Геннадий Викторович занимал пост главы районного совета депутатов с сентября 2016 года.

Администрация Белогорского района, Белогорский районный совет народных депутатов выражают соболезнования родным и близким Геннадия Иванина.

Прощание с председателем райсовета пройдет 11 июня с 11:30 до 13:30 в школе № 1 села Возжаевка, расположенной в микрорайоне Гарнизон. В этой школе Геннадий Викторович преподавал в прошлые годы, а также был ее директором.

Просмотров всего: 677

#жизнь

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    29 минут назад

    Выражаю соболезнование родным и близким Геннадия Викторовича,светлая память о нём навсегда останется в нашей памяти...помним...скорбим...

  • AmurLand

    AmurLand
    17 минут назад

    Только положительные воспоминания. Жаль

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