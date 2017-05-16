Курсанты ДВОКУ выиграли этап всеармейских соревнований под Волгоградом

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В Волгоградской области проходят соревнования среди экипажей Вооруженных сил РФ. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища стали победителями одного из этапов состязаний – «Суворовский натиск». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Курсанты ДВОКУ показали лучший результат в индивидуальной гонке среди экипажей боевых машин пехоты. «Проехать пришлось 8 тысяч километров. Из Благовещенска приехали: нелегкий путь на поезде, на самолете, много пересадок было, но мы доехали, победили, вот и все», – цитирует ТРК «Звезда» курсанта ДВОКУ Артема Гудинова.

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище ИА «Амур.инфо» рассказали, что соревнования под Волгоградом проходят в преддверии международных военных игр. Сейчас идет отбор экипажей, команд на включение в состав российской сборной Вооруженных сил. Международные состязания состоятся в августе.

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#военные #спорт

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Александр Авдеев