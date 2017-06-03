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Организатора азартных игр в Благовещенске оштрафовали на 700 тысяч рублей

Организатора азартных игр в Благовещенске оштрафовали на 700 тысяч рублей

В Благовещенске предприниматель из Брянска организовал фирму «СПРЭД», в которой регулярно проводились азартные игры, в том числе с использованием Интернета. Посетители передавали администратору деньги, полученные средства зачислялись на счет в игровых программах – и горожане играли на них в различные азартные игры.

Согласно протоколу об административном правонарушении, в помещении по улице Ленина юридическое лицо ООО «СПРЭД» организовало азартные игры вне игровой зоны. Данный факт подтверждается показаниями двух свидетелей.

Первый рассказал, что пришел в компьютерный клуб провести время. Он передал администратору 4 000 рублей, заказал кофе. Потом присел за компьютерный стол и приступил к игре «Клубничка» по Интернету. О том, что на территории Благовещенска организация и проведение азартных игр запрещены, он не знал.

Второй свидетель также посетил компьютерный клуб. Он передал администратору 300 рублей. В последующем на мониторе компьютера отобразилось зачисление 300 рублей, и свидетель начал игру Book of Ra. Примерно за 20 минут, он увеличил свой выигрыш до 600 рублей. Затем в игорное заведение прибыли сотрудники полиции, и, по словам свидетеля, он не успел забрать свой выигрыш.

Кроме свидетельских показаний, имеются фото-, видеоматериалы и другие доказательства. Судья пришел к выводу о том, что материалы дела содержат достаточно доказательств и признал юридическое лицо ООО «СПРЭД» виновным в организации азартных игр и назначил штраф в размере 700 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Совершили плановые отчисления в казну рашки)))

  • МурМурка

    МурМурка
    1 час назад

    Ха, на неместном оторвались) А то что тут своих по городу пруд пруди, типо никто не видит

  • Елена Юрьевна

    Елена Юрьевна
    2 минуты назад

    Вот тоже улыбнуло.... В городе этих "закрытых" клубов пруд пруди, а тут КАКАЯ НОВОСТЬ!!! У меня прям в доме такой клуб...потом бутылки на крыльце от пива валятся, и никто "типо не видит"...

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