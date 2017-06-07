В Благовещенске в выходные немного потеплеет

Фото: justcats.ru

В Благовещенске в предстоящие три дня – 10, 11 и 12 июня – ожидается потепление. До летнего зноя еще далеко, но столбики термометров немного поднимутся. Город в эти выходные покинут дожди.

Как сообщили в Амурском гидрометцентре, в субботу, 10 июня, днем в городе существенных осадков не ожидается. Температура составит около 17-19 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Немного улучшится погода в воскресенье, 11 июня. В этот день осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до 19-24 градусов, скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. В понедельник воздух прогреется до 22-24 градусов, осадков также не прогнозируют. Ветер разгонится до 4-9 метров в секунду.

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Екатерина PL