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Хлопонин: правительство поддерживает идею маркировки пива акцизами

Хлопонин: правительство поддерживает идею маркировки пива акцизами
Фото: AbsolutTV.ru

Российское правительство поддерживает идею маркировки пива акцизными марками. Об этом, в четверг, 8 июня, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Хлопонин, передаёт ТАСС.

«У нас Росалкогольрегулирование не может выдвигать какие-то предложения, если они не поддержаны в правительстве, это обсуждается в правительстве, потом это выходит на нашу правительственную комиссию... Да, поддерживается», – ответил Хлопонин на вопрос журналистов, поддерживает ли правительство предложение ввести маркировку пива специальными акцизами.

При этом чиновник не уточнил, на какие сроки запланировано введение такой маркировки.

Как сообщалось ранее в СМИ, Росалкогольрегулирование (Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка) поддерживает маркировку пива и пивных напитков федеральными специальными акцизными марками. Это следует из письма главы ведомства Игоря Чуяна депутату Госдумы Андрею Голушко. Впрочем, Чуян признаёт, что вопрос нуждается в тщательной проработке из-за большого разнообразия материалов для изготовления упаковки, её различных объемов, а также возможности продажи этой продукции на розлив.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей предложил начать маркировать пиво и пивные напитки акцизными марками.

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#закон #российская власть #торговля

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