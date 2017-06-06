Слегка потеплеет: прогноз погоды в Амурской области на 10 июня

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В Амурской области 10 июня установится переменная облачность. Местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер выберет северное, северо-восточное направление и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду. Термометры покажут 18…23 градуса тепла, местами – плюс 10…15 градусов.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, днем будет без существенных осадков. Северный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду. Термометры покажут 17…19 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL