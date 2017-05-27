В Селемджинском районе пожар затронул 600 тысяч квадратных метров леса

Фото: 1-nah.ru

На этой неделе в Приамурье был зафиксирован один природный пожар – в Селемджинском районе. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, возгорание действовало на 600 тысячах квадратных метров лесной зоны.

Тушили пожар два дня. Выявили его 6 июня в 56 километрах юго-восточнее населенного пункта Дугда. В первый день на тушении было задействовано 22 человека и 4 единицы техники. На следующий день, 7 июня, силами 63 человек и 5 единиц техники пожар удалось ликвидировать.

Предположительной причиной возгорания называют действия местного населения.

За минувшие сутки, 8 июня, на территории Амурской области не было зарегистрировано ни одного природного пожара, как не было выявлено и ни одной термоточки.

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Александр Авдеев