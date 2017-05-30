СМИ: «ВИМ-Авиа» сокращает авиарейсы из-за нехватки пилотов

Фото: vim-avia.com

Одной из причин сокращения количества рейсов авиакомпанией «ВИМ-Авиа» является нехватка пилотов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Проблема касается не только «ВИМ-Авиа», но и других российских авиакомпаний: отечественные пилоты уезжают работать за границу, в частности в Азию.

По данным издания, за последние 2,5 года в азиатский регион уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов (около 100 из них – в Китай). Еще 400 человек – в процессе трудоустройства. В частности, утечка затронула S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». Собеседник «Ъ» отметил, что «ВИМ-Авиа» лишилась сразу 12 командиров воздушных судов.

Основной причиной и в отрасли, и в Минтрансе считают высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. В странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в России и других странах.

В «ВИМ-Авиа» подчеркивают, что иностранные компании не несут затрат на подготовку пилотов, не имеют обязательств по их пенсионному и соцобеспечению по окончании контракта, поэтому предлагают более выгодные условия оплаты труда. Утечка кадров наносит ущерб не только перевозчикам, но и экономике РФ в целом, считают в компании, так как большинство уезжающих получили образование за госсчет, а при работе за рубежом по краткосрочным контрактам не платят отчисления в Пенсионный и другие фонды. Проблему утечки кадров нужно поднять с отраслевого до государственного уровня, говорят в «ВИМ-Авиа».

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев не исключает, что для покрытия дефицита кадров может быть принято решение расширить квоты по найму иностранных командиров воздушных судов.

Как сообщало Амур.инфо, в конце мая «ВИМ-Авиа» допустила существенные задержки рейсов между Благовещенском и Москвой, случались и отмены перелетов. Так, 30 мая был отменен авиарейс № 182 Домодедово – Благовещенск – Домодедово. В областном центре на этот рейс купили 185 билетов. Для урегулирования ситуации «ВИМ-Авиа» приняла решение частично сократить чартерную программу на весенне-летний период 2017 года.

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Александр Авдеев