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СМИ: «ВИМ-Авиа» сокращает авиарейсы из-за нехватки пилотов

СМИ: «ВИМ-Авиа» сокращает авиарейсы из-за нехватки пилотов
Фото: vim-avia.com

Одной из причин сокращения количества рейсов авиакомпанией «ВИМ-Авиа» является нехватка пилотов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Проблема касается не только «ВИМ-Авиа», но и других российских авиакомпаний: отечественные пилоты уезжают работать за границу, в частности в Азию.

По данным издания, за последние 2,5 года в азиатский регион уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов (около 100 из них – в Китай). Еще 400 человек – в процессе трудоустройства. В частности, утечка затронула S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». Собеседник «Ъ» отметил, что «ВИМ-Авиа» лишилась сразу 12 командиров воздушных судов.

Основной причиной и в отрасли, и в Минтрансе считают высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. В странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в России и других странах.

В «ВИМ-Авиа» подчеркивают, что иностранные компании не несут затрат на подготовку пилотов, не имеют обязательств по их пенсионному и соцобеспечению по окончании контракта, поэтому предлагают более выгодные условия оплаты труда. Утечка кадров наносит ущерб не только перевозчикам, но и экономике РФ в целом, считают в компании, так как большинство уезжающих получили образование за госсчет, а при работе за рубежом по краткосрочным контрактам не платят отчисления в Пенсионный и другие фонды. Проблему утечки кадров нужно поднять с отраслевого до государственного уровня, говорят в «ВИМ-Авиа».

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев не исключает, что для покрытия дефицита кадров может быть принято решение расширить квоты по найму иностранных командиров воздушных судов.

Как сообщало Амур.инфо, в конце мая «ВИМ-Авиа» допустила существенные задержки рейсов между Благовещенском и Москвой, случались и отмены перелетов. Так, 30 мая был отменен авиарейс № 182 Домодедово – Благовещенск – Домодедово. В областном центре на этот рейс купили 185 билетов. Для урегулирования ситуации «ВИМ-Авиа» приняла решение частично сократить чартерную программу на весенне-летний период 2017 года.

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#работа #транспорт

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Допрыгались, раздолбаи. Вот это и есть преступление, когда кадры которыми надо дорожить, уходят, потому что не хотят нищенствовать, выпрашивать своё. Работа эта опасная, напряжённая, требует высоких профессиональных навыков, опыта, отличного здоровья, хорошей лётной подготовки, следовательно и оплачиваться должна достойно.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    По данным издания, за последние 2,5 года в этот регион из России уехали работать более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства. Треть уехавших в Азию пилотов выбрали местом работы Китай.

    Подробности: https://regnum.ru/news/society/2286207.html

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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Свои бегут от нищеты! О найме каких пилотов идет речь? С Монголии? Скажите спасибо Путину, за нашу жизнь.

  • ay

    ay
    56 минут назад

    Ша! Никто никуда не поедет. Росавиация насовала палок в колёса (нашим уезжантам) и ещё насует. Но! Никто никуда и не приедет: КВС-инструкторы (приезжанты, о которых так мечтает гламурный Виталий начальник АФЛота и по совместительству неродственник недимона) точно - зряплата в баксах уменьшилась в 2 раза. Высококачественный персонал сюда уже не захочет. Если даже свои бегут.

  • Slonik

    Slonik
    16 минут назад

    Зато вторые пилоты, особенно после училища, никому не нужны. Вот и аукнулись 90-е годы

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