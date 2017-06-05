Суд отстранил от должности еще одного руководителя в управлении судебных приставов

В пятницу, 9 июня, Благовещенский городской суд временно отстранил от должности начальника отдела областного управления федеральной службы судебных приставов. Его подозревают в содействии совершения преступлению и растрате.

Руководствуясь статьями 111, 114 и 131 УПК РФ, суд постановил временно отстранить подозреваемого Александра Хитрина от должности начальника отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов областного управления ФССП.

Следственные органы подозревают его в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 «Содействие совершению преступления» и частью 3 статьи 160 «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».

Преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области, сообщает пресс-служба городского суда.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 5 июня, городской суд отстранил от должности и. о. руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева. Следствие подозревает их в растрате 38 тысяч рублей. В интервью радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Алексей Романович заявил, что бюджетных средств не присваивал и не растрачивал. По его словам, он уже дал все необходимые объяснения и сейчас живет обычной жизнью.

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Василий Кленин