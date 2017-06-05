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Суд отстранил от должности еще одного руководителя в управлении судебных приставов

Суд отстранил от должности еще одного руководителя в управлении судебных приставов

В пятницу, 9 июня, Благовещенский городской суд временно отстранил от должности начальника отдела областного управления федеральной службы судебных приставов. Его подозревают в содействии совершения преступлению и растрате.

Руководствуясь статьями 111, 114 и 131 УПК РФ, суд постановил временно отстранить подозреваемого Александра Хитрина от должности начальника отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов областного управления ФССП.

Следственные органы подозревают его в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 «Содействие совершению преступления» и частью 3 статьи 160 «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».

Преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области, сообщает пресс-служба городского суда.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 5 июня, городской суд отстранил от должности и. о. руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева. Следствие подозревает их в растрате 38 тысяч рублей. В интервью радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Алексей Романович заявил, что бюджетных средств не присваивал и не растрачивал. По его словам, он уже дал все необходимые объяснения и сейчас живет обычной жизнью.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    Ну что-то не верю я что три человека 38 тыщ стырили, у них зарплаты раза в 4 наверно больше, а может и более

  • Лесная

    Лесная
    2 часа назад

    Очередное запудривание мозгов рядовому обывателю,38 тыр.-смешно.Ну прямо кампанию раздули по раскрытию хищений.Интересно,где там Васильева теперь-ау....

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Как говорится, ну что, выпили, ну так закусите!

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Так в этом вся и фишка . Очень показательная компания для других чиновников как можно из ничего сделать все. При желании в действиях каждого должностного лица можно найти признаки административного или уголовного нарушения. Банальный пример : Большому начальнику в погонах можно запросто предьявить , что его служебный дорогой автомобиль( иномарка) возит его жену и ребёнка в рабочее и не рабочее время .......

  • OT

    OT
    1 час назад

    Да это наверно только вступление такое. Все впереди. Что в этой информации? Ни-че-го.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Nebo

    Большому начальнику в погонах можно запросто предьявить , что его служебный дорогой автомобиль( иномарка) возит его жену и ребёнка в рабочее и не рабочее время .......



    Так а нефиг возить. Еще и собачек возят.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    классно

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Преступление века! 38 тысяч расхищено! На фоне масштабов всего остального - просто ВАУ! Валяюсь со смеху...

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    chilly

    Преступление века! 38 тысяч расхищено! На фоне масштабов всего остального - просто ВАУ! Валяюсь со смеху...



    отпустить однозначно,восстановить на работе,и выплатить премию...

    однозначно

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