День России и спортивные мероприятия: выходные в Благовещенске

Фото: 2017god.com

Благовещенцев ждут сразу три выходных дня. Понедельник, 12 июня, также станет нерабочим благодаря празднованию Дня России. За три дня в городе пройдет несколько праздничных мероприятий и различные соревнования. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные.

Суббота, 10 июня

В 09:00 в спорткомплексе «Юность» начнется кубок города Благовещенска по ушу. В соревнованиях примут участие около 150 человек в возрасте от 4 до 60 лет. Парад открытия соревнований – в 12:00.

Дом ремесел в 10:00 приглашает на мастер-классы: по керамике, по народной кукле, в технике бисероплетение.

В 11:00 на стадионе школы № 15 пройдет открытый турнир Благовещенска по футболу «Битва районов-4. Схватка». Особенность турнира заключается в том, что в нем примут участие дворовые команды и команды-любители с определенных районов города. Соревноваться в турнире будет 8 взрослых и 4 детских команды.

В 17:00 на спортивной площадке Городского парка культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжному волейболу, посвященные Дню независимости России. Участие в соревнованиях может принять любой желающий, количество участников команды – два человека.

В рамках празднования Дня России в Горпарке с 17:00 до 21:00 состоится развлекательная программа с участием творческих коллективов, а с 15:00 до 21:00 – праздничная программа «О России все слова!». Также концертная программа в честь праздника пройдет в Первомайском парке с 12:00 до 15:00.

В 19:00 на сцене Grand Arena Ostrova выступят: ВИА «Поющие сердца», ВИА «Лейся песня», ВИА «Ясны соколы».

В Белогорье отметят день рождения села. Старт празднованию будет дан в 10:00, когда в фойе местного Дома культуры будут развёрнуты сразу несколько выставок. С 15:00 уже на открытой территории у сельского ДК начнёт работу детская площадка – это игровой городок, летний читальный зал. Здесь же можно будет покататься на лошадях и сделать аквагрим. Также с 15:00 музей при Доме культуре приглашает гостей на День открытых дверей.

С 16:00 до 17:00 праздничное настроение будет создавать концертный оркестр Городского дома культуры. С 18:30 начнётся концертная программа творческих коллективов школы искусств, одновременно будет организована выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров села Белогорья и Благовещенска. Продолжится концерт дискотекой с участием вокальных коллективов Дома культуры. Официальная церемония поздравления белогорьевцев, чествование достойных жителей села, подведение итогов различных конкурсов, проведённых к празднику, начнётся в 17:00 в зрительном зале Дома культуры.

В рамках движения «Культурный город на набережной» у Триумфальной арки с 18:00 до 21:00 будет работать «Аллея мастеров», а с 18:30 до 20:00 здесь же пройдет программа духового состава концертного оркестра ГДК. У ротонды с 18:00 до 20:00 состоится выступление творческих коллективов Октябрьского района. В переулке Уралова с 18:00 до 20:00 пройдет городская акция по пристройству животных в добрые руки «Всем на свете нужен дом».

Также в рамках проекта «Всем городом» в поддержку Арсения Реснянского в 11:00 пройдет кондитерский мастер-класс «Вкусняшки. Маленький кондитер» в ТРЦ «Острова» («Старый Город»). А в 18:00 состоится творческий вечер поэтессы Алёны Безуглой «Лиризмы и иронизмы». Адрес: улица Ленина, 55.

Воскресенье, 11 июня

В рамках проекта «Всем городом» в поддержку Арсения Реснянского в 10:00 начнется мастер-класс Анастасии Богомяковой и Евгении Шпак «Идеальный макияж и брови с домашней косметичкой» в студии «Все включено».

В 10:00 на территории спорткомплекса «Юность» откроется спартакиада пожилых людей города Благовещенска. В соревнованиях принимают участие мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. В рамках спартакиады пройдут соревнования по семи видам спорта: шашки, городки, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, дартс, легкая атлетика и шахматы.

В Доме ремесел в 11:00 начнется мастер-класс в технике бисероплетение, а в 14:00 – мастер-класс по керамике.

В 17:00 в парке Дружбы состоится концерт, посвященный Дню России.

В рамках движения «Культурный город на набережной» у бронекатера с 18:00 до 21:00 организуют «Читающий бульвар». У Триумфальной арки с 18:00 до 21:00 будет работать «Аллея мастеров»; а с 18:00 до 20:00 здесь пройдет выступление творческих молодежных коллективов. У ротонды с 18:00 до 19:00 выступит вокальный ансамбль «Криницы», с 19:00 до 20:00 – вокальная группа «Нареченная песня», с 20:00 до 21:00 – вокальный ансамбль «Амурская Русь».

В рамках празднования Дня России в Первомайском парке с 12:00 до 15:00 состоится концертная, игровая программа «С праздником, Россия!». А в горпарке с 15:00 до 21:00 проведут концертную программу «О России все слова!».

Понедельник, 12 июня

В 15:00 на площади имени Ленина в рамках серии всероссийских исторических квестов, посвященных истории России, в Благовещенске состоится квест «1942. Партизанскими тропами». Участникам предстоит погрузиться в исторические события Великой Отечественной войны, сформировать партизанские отряды и организовать подрывную деятельность в тылу врага. Выполняя задания, участники познакомятся с важными историческими событиями 1942 года и узнают интересные факты о деятельности и подвигах советских партизан.

В рамках проекта «Культурный город на набережной» у Триумфальной арки с 18:00 до 21:00 будет работать «Аллея мастеров», а с 18:00 до 19:00 пройдет акция ко Дню России. У ротонды с 18:00 до 20:30 состоится концертная программа «Во славу России!» от творческих коллективов Городского дома культуры.

В Горпарке также отметят День России концертной программой «Слава Великой России!». Она пройдет с 12:00 до 21:00. В Первомайском парке праздничная концертная программа «Славься, Россия!» пройдет с 12:00 до 16:00.

В парке Дружбы проведут мероприятие «Культурный уикенд для жителей города Благовещенска», здесь даст концерт оркестр ДВОКУ, посвященный Дню России. Начало в 16:00.

Отметят День России и на площади ОКЦ. Там с 18:00 до 20:00 пройдет праздничная концертная программа.

Местные кинотеатры в эти выходные будут показывать следующие фильмы: «Подводная эра», «Спасатели Малибу», «Мумия», «Чудо-женщина», «Мульт в кино. Выпуск № 54», «Нелюбовь», «Анна Каренина. История Вронского», «Одарённая», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Чужой: завет», «Его собачье дело». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#жизнь #отдых

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Екатерина PL