Полиция не нашла коноплю на набережной Благовещенска
В пятницу, 9 июня, полиция отреагировала на сообщение Амур.инфо о том, что на набережной Благовещенска были замечены небольшие кусты конопли. Стражи порядка выехали на место, но растения не обнаружили.
«После публикации в СМИ сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Они провели осмотр территории и кустов конопли не обнаружили», – сообщила специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.
Что стало с кустами и куда они пропали, неизвестно.
Как сообщало Амур.инфо, 9 июня в социальных сетях появилась фотография небольшого куста конопли, выросшего на клумбе на набережной Благовещенска. Позже информагентство выяснило, что на набережной есть и другие ростки этого растения.
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