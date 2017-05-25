Полиция не нашла коноплю на набережной Благовещенска

В пятницу, 9 июня, полиция отреагировала на сообщение Амур.инфо о том, что на набережной Благовещенска были замечены небольшие кусты конопли. Стражи порядка выехали на место, но растения не обнаружили.

«После публикации в СМИ сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Они провели осмотр территории и кустов конопли не обнаружили», – сообщила специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Что стало с кустами и куда они пропали, неизвестно.

Как сообщало Амур.инфо, 9 июня в социальных сетях появилась фотография небольшого куста конопли, выросшего на клумбе на набережной Благовещенска. Позже информагентство выяснило, что на набережной есть и другие ростки этого растения.

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#природа

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Александр Авдеев