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Полиция не нашла коноплю на набережной Благовещенска

Полиция не нашла коноплю на набережной Благовещенска

В пятницу, 9 июня, полиция отреагировала на сообщение Амур.инфо о том, что на набережной Благовещенска были замечены небольшие кусты конопли. Стражи порядка выехали на место, но растения не обнаружили.

«После публикации в СМИ сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Они провели осмотр территории и кустов конопли не обнаружили», – сообщила специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Что стало с кустами и куда они пропали, неизвестно.

Как сообщало Амур.инфо, 9 июня в социальных сетях появилась фотография небольшого куста конопли, выросшего на клумбе на набережной Благовещенска. Позже информагентство выяснило, что на набережной есть и другие ростки этого растения.

Просмотров всего: 825

#природа

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    3 часа назад

    Сегодня же не первое апреля)))

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    3 часа назад

    Хотя и холодно)))

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Скурили!

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    ха-ха, не обнаружили..

    читаем внимательно - Как сообщало Амур.инфо, 9 июня в социальных сетях появилась фотография небольшого куста конопли, выросшего на клумбе на набережной Благовещенска. Позже информагентство выяснило, что на набережной есть и другие ростки растения.(с)...

    полиции, нужно у информагентства спросить, куда они дели "и другие ростки растения"...

  • •••pajzii

    •••pajzii
    3 часа назад

    А шуму, шуму то сколько!

    Отреагировали... Лучше б в других делах так реагировали. Клоунада.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Верните коноплю на родину!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    А, может, её те две девушки-вандалки вырвали?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    Не успела полиция... )

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Ихние кони тихо ходят.

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Как так то?

  • Водяной

    Водяной
    2 часа назад

    ......сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Они провели осмотр территории и кустов конопли не обнаружили» и снова мега-новость!!! такое впечатление, что журналистов, если рука поднимется так назвать, ну прям совсем кормить не чем......Приезжайте к нам в офис... у нас неизвестный выкинул бычок в урна и она дымит!! Куда бежать, кому жаловаться??? Прявите бдительность!! Могу фото дымящейся урны скинуть...чтоб отреагировали...

  • kesha

    kesha
    2 часа назад

    Новость конечно для первой полосы

  • Водяной

    Водяной
    2 часа назад

    убивает оперативность полицейских... незамедлительно выехали!! Вот так все бросили и город от куста конопли рванули спасать.... а уже кто-то спас... нету конопли... фсе...

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Клумбы города беру под личный контроль (с) Абрамов

  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    о господи! то "быстро полиция", то "медленно", на это "надо было отреагировать", а на это "не надо было", то конопля в центре города - это не новость, и фиг на нее, то божееее, конопля в центре города!!! С ума сойти от умников-разумников и учителей по жизни.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Да эта конопля всюду прорастает, где земля хорошая вроде как из ничего

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    1 час назад

    ТОЛЬКО что всю эту клумбу люди в спец одежде очистили от растительности)) есть фото доказательство)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Очистили, но не нашли? Странно

    Хотя версия про журналистов огонь!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    59 минут назад

    Дебилизм по полной прет!

  • Tуман

    Tуман
    54 минуты назад

  • ну вот

    ну вот
    52 минуты назад

    этот уже в лес забрел, ну

  • Tуман

    Tуман
    51 минута назад

    Это Первомайский парк.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    50 минут назад

    Tуман



    А как его дальнейшая судьба?



  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

  • ЛайКа

    ЛайКа
    46 минут назад



    Та не... уже перепродали...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    45 минут назад

    Tуман



    Усё... меня порвало окончательно!



    АИ сегодня жжёт



  • Tуман

    Tуман
    42 минуты назад

    ЛайКа

    Tуман


    Усё... меня порвало окончательно!

    АИ сегодня жжёт



    Щас бы косячок не помешал

  • ЛайКа

    ЛайКа
    36 минут назад

    Tуман

    ЛайКа

    Tуман


    Усё... меня порвало окончательно!

    АИ сегодня жжёт



    Щас бы косячок не помешал



    Да я уже пол дня гогочу, хорошо сегодня посетителей нет



    То девки цветы рвут, то канабис, то кондомы, то дорога в никуда...



    Всё-таки я склоняюсь к тому, что урожай собрали (и ) аишники. Шибко новости веселые



  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    ЛайКа

    хорошо сегодня посетителей нет




    Ты в бане работаешь? В баню завтра все пойдут.

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