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Ловить рыбу в Амуре запретят с 11 июня

Ловить рыбу в Амуре запретят с 11 июня

В Амурской области вводится временный запрет на лов рыбы в реке Амур. Он будет действовать с 11 июня по 15 июля, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по региону.

Соответствующие меры предусматривает соглашение между правительствами России и КНР от 27 мая 1994 года. На время ловить рыбу запретят для сохранения биологической среды и рыбных ресурсов реки.

Кроме того, на этот же срок запретят ловить рыбу в реке Уссури, протекающей в России на территориях Приморского и Хабаровского краев.

ПУ ФСБ России по Амурской области просит сообщать о возможных нарушениях по телефону 8 (4162) 39-59-07 (оперативный дежурный).

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#природа

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Комментарии
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  • алексей.б

    алексей.б
    2 часа назад

    живу на берегу амура и каждое утро в 4-5ч китайцы на своих джонках рыбачат и сети ставят. и никто их не гоняет

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    алексей.б

    живу на берегу амура и каждое утро в 4-5ч китайцы на своих джонках рыбачат и сети ставят. и никто их не гоняет



    А вот разжигать национальную рознь не надо!



  • andrs

    andrs
    2 часа назад

    а более подходящий заголовок слабо написать? ".....запретят амурчанам, не имеющих связей и не принадлежащих к структурам.."

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    алексей.б

    живу на берегу амура и каждое утро в 4-5ч китайцы на своих джонках рыбачат и сети ставят. и никто их не гоняет



    Предлагаете погранцам десант на сопредельную территорию высадить и китайцев погонять?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Кому запретят? Вот пишут зпарещено будет и все.

    Рыбнадзор конечно кайф ловит в виде зарплаты и отдыха на реке и такова их натасканность.

    Но правила есть и их надо упоминать в запретах в обязательном порядке, чтоб не стимулировать саботажное возмущение и не наводить разгон рыбаков перед этими натаскаными мордами не считающимися ни с чем кроме должностной привилегии.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Даже на удочку? На ротонде частенько сидим

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