Ловить рыбу в Амуре запретят с 11 июня

В Амурской области вводится временный запрет на лов рыбы в реке Амур. Он будет действовать с 11 июня по 15 июля, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по региону.

Соответствующие меры предусматривает соглашение между правительствами России и КНР от 27 мая 1994 года. На время ловить рыбу запретят для сохранения биологической среды и рыбных ресурсов реки.

Кроме того, на этот же срок запретят ловить рыбу в реке Уссури, протекающей в России на территориях Приморского и Хабаровского краев.

ПУ ФСБ России по Амурской области просит сообщать о возможных нарушениях по телефону 8 (4162) 39-59-07 (оперативный дежурный).

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Александр Авдеев