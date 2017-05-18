Внучка и приёмная дочь Никиты Хрущёва погибла под колёсами электрички

Фото: РИА Новости

Внучка и приёмная дочь Никиты Хрущёва Юлия погибла в Москве, попав под электричку. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Несчастный случай произошёл на станции «Солнечная» Киевского направления МЖД. По словам собеседника информагентства, 77-летнюю Юлию Хрущеву сбил поезд Внуково – Москва.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей. В справочной службе московской скорой помощи подтвердили гибель женщины с таким именем и возрастом. «Юлия Леонидовна Хрущёва в возрасте 77 лет сегодня умерла», – сообщил источник.

По данным источника «Интерфакса», Юлия Леонидовна погибла, оступившись на платформе.

«Сегодня днём на железнодорожной платформе “Мичуринец” Киевского направления упала, оступившись, под подошедший пригородный электропоезд женщина, 1940 года рождения. Установлено, что погибшей является Юлия Хрущева, внучка одного из советских лидеров Никиты Хрущева», – рассказал он.

Юлия Хрущёва родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущёва, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. В 1943 году Леонид Хрущёв, бывший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. После этого дед удочерил девочку.

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#происшествия #транспорт

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Алексей Воскобойников