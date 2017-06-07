В Благовещенске внедорожник несколько раз перевернулся после столкновения с другим автомобилем

В Благовещенске 9 июня в микрорайоне случилось ДТП с участием двух иномарок. Авария произошла на перекрестке Текстильная – Новотроицкое шоссе. Одному из водителей понадобилась помощь медиков.

Как сообщил корреспондент ИА «Сканер», Mitsubishi Pajero Mini двигался по Новотроицкому шоссе от улицы Воронкова в сторону Текстильной. В это время в обратном направлении по Новотроицкому шоссе ехала Honda Fit.

На перекрестке «паджеро» двигался прямо, а «фит» начал поворачивать налево и не пропустил «паджеро». В результате произошло столкновение, после которого Mitsubishi Pajero Mini несколько раз перевернулся.

На место выехала скорая. Медики оказали помощь пострадавшему водителю внедорожника. Женщина-водитель Honda Fit не пострадала. Оба автомобиля получили значительные повреждения.

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Екатерина PL