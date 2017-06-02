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В Благовещенске две девушки вырвали посаженные цветы (видео)

В Благовещенске две девушки вырвали посаженные цветы (видео)

Вечером в четверг, 8 июня, в Благовещенске неподалеку от «Амурской ярмарки» «поживились» вандалы. Ими оказались две девушки. Они, по непонятной причине, вырвали цветы, высаженные здесь недавно сотрудниками одного из магазинов.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» сотрудник торговой точки, инцидент произошел поздно вечером, около 23:35. «Мы там недавно разместили розовые лавочки, клумбы новые, посадили цветы. Пришли сегодня, а там все вырвано», – говорит горожанин, поясняя, что целью злоумышленниц была не кража.

Сначала девушки присели на лавочки, напакостив там, а затем проделали то же самое с цветами, высаженными на тумбах. Происходящее сняла камера слежения магазина.

Сотрудник пояснил, что в полицию они решили не обращаться, но передать видео в СМИ, чтобы пристыдить горожанок.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 5 июня в Благовещенске в районе здания № 1 на улице Нагорной молодые люди украли высаженный цветок. Действо также было снято на видео.

Недавно в Благовещенске возле одного из продуктовых магазинов на улице Шимановского установили необычную табличку. Ее авторы в экспрессивной форме пригрозили тем, кто ворует цветы с клумбы. 6 июня табличку уже убрали.

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#происшествия

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 минуты назад

    Моральные уроды, это какой курицей безмозглой надо быть что бы такое сделать, мне жаль тех родителей которые так "воспитали" своих дочерей.

    Полиция обязана их поймать, пусть суд обяжет их все летние каникулы в «ЗеленСтрой» отрабатывать.

  • Baska

    Baska
    38 секунд назад

    мордой в клумбу обеих

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