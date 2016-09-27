Историческое здание школы в Благовещенске ждет реставрация

В Благовещенске отреставрируют историческое здание бывшего городского районного училища в память 300-летия дома Романовых. Оно расположено по адресу: улица Лазо, 41. Сейчас в здании расположены школа № 2 и музыкальная школа. Работы начнутся на следующей неделе.

Разрешение на реставрационные работы выдала государственная инспекция по охране памятников культурного наследия, поскольку здание является памятником архитектуры. Оно построено в 1913 году. Капитальный ремонт там не проводился с момента постройки.

Реставрация коснется только верхней части здания. Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт крыши и чердачных перекрытий. Исторический вид при этом сохранится.

Из городского бюджета на эти цели выделено 19 миллионов рублей. Закончить работы, согласно контракту, должны в ноябре, сообщает областное правительство.

Как сообщалось ранее, на время ремонта музыкальная школа переехала в бывший выставочный зал Благовещенска. Там дети будут обучаться до 31 декабря 2017 года.

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Екатерина PL