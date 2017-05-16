Экс-благовещенка открыла в Подмосковье «Дом енота»

Фото: РБК

Жительница Благовещенска Наталья Каледина переехала в Подмосковье и открыла там домашний зоопарк «Дом енота». Как пишет РБК, бизнес пошел в гору, и экс-амурчанка намерена превратить свое заведение в настоящий зоопарк. Менее чем за год она получила 1 миллион рублей прибыли.

Наталья Каледина с детства интересовалась животными. В юности она получила в родном Благовещенске профессию кинолога и работала с собаками. Впервые подержала в руках енота в 2000 году и, как говорит, навсегда влюбилась в этих зверей. Первого щенка енота купила за 25 тысяч рублей – сумму, которая тогда казалась ей огромной.

Сначала Наталья загорелась идеей вывести по-настоящему домашних енотов, которые были бы привязаны к человеку так же сильно, как собаки. Но эта затея до сих пор не дает устойчивых результатов – даже рожденные в неволе животные иногда ведут себя, как дикие. «Еноты очень разные по характеру, и некоторые могут вдруг проявлять агрессию. Например, если человек погладил одного енота, а потом подошел к другому, которого первый недолюбливает», – говорит Каледина.

В 2004 году она с семьей перебралась в город Хотьково в 50 километрах от Москвы. Там последовательно открывала детский клуб, кабинет зоопсихологии и школу дрессировки собак. Но все эти проекты приносили скромную прибыль, а любовь к енотам не ослабевала – дома у женщины всегда жило несколько животных.

В итоге Наталья решила монетизировать увлечение этими зверями: в феврале 2014 года она открыла в Хотьково «Дом енота». Это музей, в котором собрано все, имеющее отношение к енотам, – от материалов о поведенческих особенностях до сувениров. Под музей Наталья отвела первый этаж собственного дома, семья поселилась на втором.

Наталье нравилась концепция маленького музея, каких много в Переславле-Залесском и других городах Золотого кольца. Однако оказалось, что посетители хотят смотреть не на сувениры, а на самих енотов. Осознав это, Наталья решила сменить концепцию – с музея на контактный мини-зоопарк.

Открывая «Дом енота», Наталья не ждала, что бизнес быстро раскрутится, тем более что енотов у нее первое время было всего два, а продвигала проект она только при помощи группы в соцсети «ВКонтакте». Но посетители вдруг «повалили валом»: еноты тогда были в новинку, и бывали месяцы, когда приходилось записываться на экскурсии за недели вперед. Наплыв желающих был таким, что за неполный 2014 год чистая прибыль «Дома енота» превысила 1 миллион рублей.

На полученные деньги Наталья возвела на своем участке два новых здания, чтобы разместить животных. Сейчас в «Доме енота» постоянно живет уже более 30 зверей.

«Миссия нашего проекта – просветительская: мы хотим, чтобы люди не заводили енотов у себя в квартире. А если уж завели, то понимали, с кем имеют дело, – говорит Наталья, показывая глубокие следы от укусов на ладонях. – Это я пыталась отобрать у одного из них свой телефон. Представляете, что бывает, когда енот по-настоящему не в духе?».

Даже если еноты не проявляют агрессии, заботы они требуют очень много – спят около семи часов в сутки, а все остальное время носятся по дому и требуют общения. Зато поток экскурсантов стабилен круглый год и зависит только от наличия у людей свободного времени.

«Большинство частных контактных зоопарков закрываются из-за того, что люди хотят смотреть только на счастливых животных. Если посетитель видит довольных жизнью зверей, возникает эффект анималотерапии – человек заряжается позитивной энергией. Если же он приходит и видит замученных детьми животных, которых держат в маленьких клетках и не кормят вовремя, он снова туда не пойдет и другим отсоветует. Животные должны быть счастливыми даже не потому, что это гуманно, а просто потому, что это коммерчески выгодно», – рассуждает Наталья Каледина.

Экскурсии – не единственная статья ее доходов. Примерно 15-20 % выручки приносит продажа сувенирной продукции с енотами – кружек, кукол, магнитиков.

Наемных работников в зоопарке нет. В «Доме енота» постоянно заняты только сама Наталья, ее муж и дочь. Ухаживают за животными и проводят экскурсии, впрочем, не они сами, а волонтеры, которые работают бесплатно.

Каледина решила наладить продажу енотов. «Я быстро поняла: принять животных у всех я не смогу, если не начну пристраивать тех, что у меня уже есть. Мы социализируем этих взрослых енотов – приучаем не кусаться, а потом ищем им новых хозяев. Они обязательно должны жить в своем доме, а не в квартире», – объясняет Наталья. В прошлом году ей удалось найти новых хозяев для 60 енотов – каждый обошелся им в 15–50 тысяч рублей.

В июне 2015 года она открыла специальный «детский сад», где детенышей енотов учат не бояться людей, правильно питаться и приучают к лотку.

Чтобы развивать бизнес, нужно строить полноценный зоопарк. Сейчас Наталья приобретает участок в 20 гектаров, на котором собирается открыть первый в России парк енотов – со скульптурами животных и стеклянными загонами для питомцев.

«Мы могли бы выйти на совершенно другие деньги, если бы смогли принимать автобусы с иностранными туристами. Интерес к нашему проекту со стороны зарубежных гостей есть – сюжеты показывали центральные каналы Китая и Италии. Но чтобы принять автобус с туристами, нужна хотя бы парковка, а у нас ее сейчас нет», – объясняет экс-амурчанка.

Просмотров всего: 369

#животные #природа

распечатать

Александр Авдеев