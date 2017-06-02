Река Амур и космодром Восточный вошли в топ-100 российских туристических брендов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» провели масштабное исследование, чтобы выявить наиболее известные, узнаваемые и привлекательные для туристов региональные бренды. По итогам опроса жителей России был составлен национальный рейтинг туристических брендов – топ-100. В него вошла и Амурская область с рекой Амур и космодромом Восточным.

«Для подготовки данного исследования наш журнал направил запросы в региональные министерства и департаменты по культуре и туризму с просьбой предоставить информацию о продвигаемых региональных туристских брендах… Также мы дополнительно опросили экспертов и собрали информацию из открытых источников, в том числе из официальных туристических порталов субъектов РФ и национального туристического портала Russia.travel», – прокомментировал генеральный директор журнала «Отдых в России» Антон Семенов.

Изначально получился список из тысячи региональных туристических брендов. Все собранные бренды были разделены на пять групп: «Объекты показа» (достопримечательности, места отдыха, географические и промышленные объекты), «Туристические маршруты», «Мероприятия событийного туризма», «Гастрономические бренды» и «Народные художественные промыслы». После предварительного отсева экспертами ЦИК «Рейтинг» и журнала «Отдых в России» было отобрано 425 наименований, которые и вошли в итоговую таблицу для опроса граждан.

Опрос проводился с 13 по 19 февраля 2017 года при участии исследовательского агентства BCGroup. Были собраны и обработаны более тысячи анкет жителей всех регионов России.

В анкете со списком брендов и указанием регионов, к которым они относятся, респондентам задавалось три вопроса с просьбой ответить «да» или «нет»: известен ли данный бренд лично вам; ассоциируется ли у вас данный бренд с указанным регионом; хотели бы вы посетить указанный регион, чтобы ближе ознакомиться с данным брендом.

Эти три критерия – узнаваемость бренда, связь бренда с регионом, туристическая привлекательность бренда – легли в основу рейтинга.

«Мы определили проценты узнаваемости бренда (общее количество ответивших «да» делилось на общее количество опрошенных), проценты по критерию «связь бренда с регионом» и проценты по критерию «туристическая привлекательность». Далее за каждый процент мы начислили 1 балл. Сумма набранных баллов по трем критериям и обеспечивала место бренда в таблице. Наибольшее количество баллов давало 1-е место. Далее места распределялись по мере уменьшения количества набранных баллов», – сказал заместитель главы Федерального агентства по туризму Роман Скорый.

По совокупности набранных баллов по трем критериям в ТОП-100 российских брендов вошли 62 объекта показа (это географические объекты, курорты, места отдыха, достопримечательности и даже известные промышленные объекты), 5 туристических маршрутов, 1 мероприятие, 21 гастрономический бренд и 11 народных художественных промыслов.

В пятерку лидеров ожидаемо вошли объекты Москвы и Санкт-Петербурга: это Третьяковская галерея, Московский Кремль, Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Петергоф» и Большой театр. Из них наилучшим образом ассоциируется с указанным регионом Московский Кремль (99 %), а наибольшее число респондентов хотели бы посетить «Петергоф» (93 %).

Амурская область также попала в топ-100. Брендами Приамурья стали река Амур и космодром Восточный. Река Амур оказалась на 49-м месте рейтинга, а космодром на 65-м.

«…новый российский гражданский космодром Восточный – один из брендов Амурской области наряду с рекой Амур. В прошлом году здесь произвели первый пуск ракеты, а в перспективе сюда будут возить и туристов. Этот неожиданный результат показывает, что у промышленного туризма в России есть большое будущее», – написали составители рейтинга.

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#Дальний Восток #жизнь #туризм

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Екатерина PL