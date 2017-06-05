В Белогорске пройдёт спортивный фестиваль

Городской фестиваль «Белогорск – город спортивный!» станет одним из массовых мероприятий трехдневных празднований Дня города и Дня России в Белогорске. Событие объединит 13 фитнес-студий, танцевальных групп и коллективов.

Фитнес-студии, танцевальные группы и инициативные коллективы учащихся школ города примут участие в мероприятии, которое состоится 11 июня на стадионе Городского парка культуры и отдыха. Фестиваль начнётся в 19:00, сообщает пресс-служба Белогорска.

«Фитнес-клубы и студии динамично развиваются в последние годы, с каждым днем клиентов становится все больше, – говорит представитель городского парка Белогорска Оксана Черкасова. – Это содружество активных, позитивных и уверенных в себе людей. Участники фестиваля продемонстрируют свои таланты, атлетические данные и в очередной раз докажут, что занятие спортом приносит не только радость, но и здоровье, заряд энергии и позитивное настроение».

Начнется фестиваль с торжественного прохождения участников. Далее – показательные выступления. Среди участников – дети, школьники, взрослые и люди преклонного возраста. «Спортсмены продемонстрируют зрителю, как при помощи простых упражнений можно привести в тонус мышцы, чтобы выглядеть эффектно и подтянуто, или просто получить максимум положительных эмоций от танцев», – сообщила Оксана Черкасова.

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Анастасия Болотина