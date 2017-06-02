Павлин разгромил винный магазин в США (видео): обзор прессы

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На сколько подорожает обучение в вузах Амурской области; почему российские миллиардеры предпочитают жить за границей; что запретили делать мужчинам в Мадриде – о чем пишут в СМИ, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Из «Амурской правды» можно узнать, что «ведущие амурские вузы подняли цены на платное обучение». Ради интереса Павел Андреевич советует читателям перечислить ведущие вузы области. «Перечислили? Ну, теперь вы знаете, кто поднял цены», – пишет он.

А с другой стороны, если у нас дорожают электроэнергия, вода и тепло (о чем пишут в заметке под заголовком «1 июля подорожают электроэнергия, вода и тепло»), то почему не должно дорожать обучение?!

Вот такая у нас страна Россия, с Днем которой в «Амурке» всех земляков поздравляет губернатор области Александр Козлов.

Полный абзац

В «Российской газете», пропустив статьи о том, что безделье чревато преждевременной смертью («Уж лучше от безделья, чем наоборот, да?»), о том, что 15 % детей страдают ожирением («Опять же, лучше ожирением, чем истощением») и лишь мельком взглянув на фото британской премьерши Мэй с мужем («Как?! У нее есть муж?!» – изумился в скобках обозреватель.), стоит сразу переключиться на заметку о том, что в Мадриде мужчинам запретили сидеть в транспорте с широко раздвинутыми ногами (!). Дочитав ее до конца, Павел Андреевич узнал, что подобные запреты существуют в США («Ну эти-то не удивили»), а также в Японии и Турции…

«Странно, почему речь о мужчинах, если так может сесть и женщина? А вообще, смысл в том, что пассажир с широко раздвинутыми ногами просто занимает много места. А вы, поди, подумали, что речь о запрете рекламы, да?» – спрашивает автор обзора.

Напишут же такое

В «Комсомольской правде» пишут, что агентство Reuters опросило несколько десятков российских миллиардеров и выяснило, что большинство из них ведут свой бизнес в России, а живут за границей, что позволяет им на законном основании не платить налоги в нашей стране и не открывать информацию о своем бизнесе.

Впрочем, агентство Reuters могло не тратить время на опрос миллиардеров, а спросить об этом любого россиянина-немиллиардера…

Оп-паньки

Про падение рубля и декольте Боярской читатели прочтут в «Комсомолке» сами, а Павел Савинкин заострил внимание на странице «Мужчина и женщина», где говорится о том, почему Пушкин не дожил до глубокой старости – потому что жена довела.

«Как мы, мужики, понимаем Александра Сергеевича! – воскликнул автор обзора и продолжил: – Находясь под впечатлением от этой замечательной статьи, я даже не буду говорить о фотографии, иллюстрирующей прелести отдыха в Крыму. На снимке со страшной, зачуханной, проржавевшей бетонной стены ныряют в море купальщики. Посмотрев на эту фотографию, пожалеете о том, что «Крым наш».

На посошок

Напоследок «Российская газета-Неделя», где пишут о том, что россияне стали больше есть шоколада; что ответ на вопрос – сколько выпить и чем закусить, мы получаем по наследству; что каждый десятый не моет руки после туалета – правда, не совсем понятно, каждый десятый человек в мире или только россиянин.

Но более «пятнично» выглядит заметка о том, что в США в один из винных магазинов залетел павлин – страдал он похмельем или что другое его туда привело, не говорится. Но вела птица себя буйно, размахивала крыльями и своим дурным хвостом, разбив при этом несколько десятков бутылок. Ущерб, нанесенный торговой точке, составил примерно 500 долларов.

«Ну не изверг ли?!» – завершает обзор Павел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова