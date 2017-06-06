Пётр I родился 345 лет назад

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345 лет назад родился Пётр I Алексеевич – представитель династии Романовых, последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года). Пётр был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. Формальным соправителем Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году).

С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По возвращении в 1698 году Пётр развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул российского императора.

В исторической науке и в общественном мнении с конца XVIII века по настоящее время присутствуют диаметрально противоположные оценки как личности Петра I, так и его роли в истории России.

В официальной российской историографии Петра было принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития России в XVIII веке. Однако многие историки, в том числе Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский, П. Н. Милюков и другие, высказывали резко критические оценки.

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Международный день друзей (International Friends Day) отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. Народное творчество содержит немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях: «Старый друг лучше новых двух», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Друг познаётся в беде» и так далее.

Этот международный день основан для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас. Кем был основан праздник, доподлинно неизвестно, но его популярность во всём мире неуклонно растёт.

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Международный день архивов, отмечаемый ежегодно 9 июня, был учреждён Международным советом архивов (МСА) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в канадском Квебеке. Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной МСА.

Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой её членами из многих архивов по всему миру. На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран.

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205 лет назад родился немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле. Главное достижение научной карьеры Галле – открытие планеты Нептун по расчётам Урбена Леверье. В 1845 году он послал Леверье копию своей диссертации, но получил ответ годом позже. ответе Леверье попросил, чтобы Галле посмотрел на определённую область неба, чтобы найти предсказанную новую планету, которая объяснит возмущения в движении Урана.

В ту же самую ночь объект, соответствующий описанию, был найден, и за следующие два вечера было подтверждено, что он является новой планетой.

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40 лет назад родилась российская актриса театра и кино Елена Панова. Широкую популярность Елене принесли роли Галины Жгут в телесериале Александра Митты «Граница. Таёжный роман» (2000) и Вики Ермаковой в фильме Алексея Сидорова «Бой с тенью» (2005). Также Панова сыграла в фильмах «Участок», «Доктор Тырса», «Метро», «Дурак» и других.

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Алексей Воскобойников