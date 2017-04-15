Амурская «дорога в никуда» стала героиней программы «Вечерний Ургант»

«Дорога в никуда», которую обнаружили в Амурской области на трассе «Лена», стала новостным поводом в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Выпуск, где рассказали про дорогу, вышел 7 июня. Гостем студии в тот раз стал рэп-исполнитель Джиган. Сюжет про дорогу берет начало на второй минуте программы.

Как сообщало Амур.инфо, тупик на трассе, уходящий в лес, обнаружил житель Приамурья. Мужчина посвятил этому мини-репортаж, записав видео. В тупике установлен дорожный указатель – до Тынды – 131 километр, до Алдана – 600, до Якутска – 1 122 километра. Правда, за указателем проезжая часть заканчивается.

«На автодороге А-360 "Лена" в 2016 году ввели в эксплуатацию законченный реконструкцией участок 4 км – 38 км. Автодорога имеет усовершенствованный тип покрытия, полностью обустроена средствами организации движения, нанесены линии разметки. Данный участок является тупиковым, сделан в ходе реконструкции с заделом на будущее спрямление в данном месте. Перед въездом на данный участок есть информационный знак с указанием направления движения по основной дороге», – сообщали тогда в ФКУ УПРДОР «Лена», пообещав, что данный участок будет дополнительно обставлен дорожными знаками и водоналивными блоками.

«Что видно? Трасса упирается в лес, и знак с расстоянием до ближайшего города. На знаке цифрами написано не расстояние (внимание, это очень важно), а скорость, до которой нужно разогнаться, чтобы долететь до этого города», – пошутил Иван Ургант.

Он отметил, что «дорога в никуда» находится на федеральной трассе «Лена», названной в честь женщины. «Дело в том, что, как в Амурской области укладывают трассу? Выпускают женщину, она бежит, за ней бегут асфальтоукладчики… Куда она пойдет, за ней и трасса пошла. И вот дошла женщина до леса, и… затерялись ее следы. Единственный, кто в плюсе, это звери. Бобры сколотили трибуны (там не видно на этой фотографии), лесные жители смогут смотреть, как машины падают с трассы, – заметил Ургант. – Неплохой бизнес: белки организовали цех кузовного ремонта, кабаны – шиномонтаж, еноты – авторазбор, продают б/у детали».

Второй ведущий программы Дмитрий Хрусталев спросил у Урганта, будут ли достраивать эту дорогу. Ургант заметил, что этот участок построили с заделом на будущее, «на потом». «А в будущем, как вы знаете, появятся латающие автомобили, и вот с этого места они как раз и будут стартовать», – пошутил он.

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Александр Авдеев