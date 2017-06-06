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Прохладная пятница: прогноз погоды в Амурской области на 9 июня

Прохладная пятница: прогноз погоды в Амурской области на 9 июня
Фото: instagram

В Амурской области 9 июня установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. В южных и центральных районах ветер будет северным, в северных районах – северо-восточным. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Термометры в южных и центральных районах покажут 12…17 градусов выше нуля, на севере – плюс 10…15 градусов, местами – плюс 20.

В Благовещенске рано утром было 8 градусов тепла, северо-западный ветер дул со скоростью 3 метра в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, временами пройдет слабый дождь. Северный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 10-15 метров в секунду. Температура составит 12…14 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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