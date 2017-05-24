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На набережной Благовещенска взошла конопля

На набережной Благовещенска взошла конопля

Горожане обратили внимание на то, что на набережной Благовещенска вырос небольшой куст конопли. Фото растения появилось в социальных сетях.

Конопля выросла на клумбе около исторического памятника «Речной артиллерийский катер времен Великой Отечественной войны», или попросту бронекатер. Судя по снимку, других кустов этого растения в том месте нет.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что уже знают об этом. Городские службы выяснят, действительно ли конопля растет там, где пишут горожане.

Фотограф Амур.инфо выехал на набережную Амура. На благовещенских клумбах он обнаружил и другие ростки конопли.

Конопля относится к однолетним травянистым растениям. Содержит психоактивные вещества и может использоваться для приготовления наркотиков. В России употребление наркотических средств без назначения врача наказывается штрафом или административным арестом, аналогично посеву и культивации менее 20 растений конопли. В ряде случаев может наступить уголовная ответственность.

Просмотров всего: 1927

#природа

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Теперь наши бюджетные деньги будут тратить на её скашивание,не по-хозяйски всё это,нет хозяина в области.

  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    2 часа назад

    Раньше была такая газета ЗОЖ. Вот в ней был написан рецепт из мухоморов, после употребления которого можно увидеть галлюцинации. А вы здесь пишете о кустике травы которая растет по всей набережной. И причем очень давно))))))

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Ура! Вот оно-импортозамещение. Надо срочно создавать ТОР на набережной.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    архивная

    Теперь наши бюджетные деньги будут тратить на её скашивание,не по-хозяйски всё это,нет хозяина в области.



    Правильно: культивировать, затем продать. Деньги - в бюджет

  • Витальевич

    Витальевич
    2 часа назад

    В России употребление наркотических средств без назначения врача наказывается штрафом или административным арестом, аналогично посеву и культивации менее 20 растений конопли.???????? То есть более 20 можно ???? Кто то уже походу кустик сорвал ...

  • Пальмочка

    Пальмочка
    2 часа назад

    На многих городских газонах растет конопля. Ни у кого никакой реакции не вызывает, а тут 1 кустик увидели.

  • const

    const
    2 часа назад

    Хорошая реклама для наркоманов

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Пальмочка ================================================= Да это потому,что растет этот кустик на миллиардах,вот поэтому и такая реакция,не вольготно ли?

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Хмык

    Ура! Вот оно-импортозамещение. Надо срочно создавать ТОР на набережной.



    Ну тогда это будет территория не опережающего а тормозящего развития..

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Туж2

    Хмык

    Ура! Вот оно-импортозамещение. Надо срочно создавать ТОР на набережной.



    Ну тогда это будет территория не опережающего а тормозящего развития..



    Главное с дозой не перебрать.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    А в ИркуЦке конопля есть? Или амурскую курите?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Надо было коплю разместить на новом гербе Благовещенска, а не деда мороза. Это хоть соотаетствует действительности и узнаваемости, вместо выдуманного персонажа.

  • Водяной

    Водяной
    1 час назад

    Вот новость, так новость!!Городские службы выяснят, действительно ли конопля растет там, где пишут горожане. Прям вижу, как консилиум собрали возле куста и выясняют действительно ли растет... работа епта....

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    Ещё и главной новостью))))))))))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Сейчас в области, как минимум, создадут новое управление по контролю за оборотом наркосодержащих растений на газонах и клумбах городских округов.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Ура, товарищи!

  • Водяной

    Водяной
    1 час назад

    одного ....!!! наркосодержащего растения!!! А фоток -то понаделали... бог ты мой.... со всех ракурсов ... амуринфо... жжете неподетски

  • lizzza

    lizzza
    1 час назад

    наказать негодяев, не уследивших за растением и возбудить уголовку за распространение наркотических вещест

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    50 минут назад

    Вызывайте НАРКОКОНТРОЛЬ, МЧС, и Козлова не забудьте взять.

    Новости на уровне желтой прессы. Студентов на практику себе в журналисты взяли?!

  • shk0der

    shk0der
    48 минут назад

    Ранее (в советское время) на полях нашей области массово культивировалось данное растение, причем сугубо в промышленных целях, содержание веселых веществ в ней минимально. Так что ничего удивительного.

  • Питерский

    Питерский
    44 минуты назад

    Это наша фирменная культура,такая же как соя.Мы научились неплохо возделывать свои фирменные растения.Будет чем удивить,когда миллионы туристов хлынут на космодром.

    Предлагать за завтраком,обедом и ужином.Сочи по сравнению с Амуркой станут нищебродами а мы заживем так заживём ))))

  • Туж2

    Туж2
    38 минут назад

    Вот в Сибире растет конопля.

    Но другая.

    Из неё тока масло, да веревки..

    А кому это масло и веревки нужны.

    Толи дело в Амурской области.

    Там канешно веревки тоже на хрен не нужны.

    Но и конопля там другая..

    Вот.

  • Cardan

    Cardan
    38 минут назад

    вот так новость!

  • Shift

    Shift
    37 минут назад

    то есть, до 20 кустов конопли спокойно можно выращивать?

  • Алекsей

    Алекsей
    36 минут назад

    Ну вот, новый ТОР.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    34 минуты назад

    Shiftто есть, до 20 кустов конопли спокойно можно выращивать?


    Главное чтобы участковый не видел

  • Ежык

    Ежык
    29 минут назад

    Инфоповод просто на миллион, еще и на главном баннере, блин, ребят ну напишите про что ни будь более значимое в жизни горожан!!!

  • Shift

    Shift
    27 минут назад

    Брюзга_недели

    Shift

    то есть, до 20 кустов конопли спокойно можно выращивать?



    Главное чтобы участковый не видел


    В России употребление наркотических средств без назначения врача наказывается штрафом или административным арестом, аналогично посеву и культивации менее 20 растений конопли. (с)..

    не могу понять смысл этой строчки...

    то есть, если меньше 20-ти кустов посеял, то наказание...нужно сеять больше?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    9 минут назад

    Ну да и в новейших биотеплицах ТОРа

  • Oldlord

    Oldlord
    5 минут назад

    Брюзга_недели

    Shift

    то есть, до 20 кустов конопли спокойно можно выращивать?



    Главное чтобы участковый не видел


    А может с ним просто поделиться?



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