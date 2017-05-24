На набережной Благовещенска взошла конопля

Горожане обратили внимание на то, что на набережной Благовещенска вырос небольшой куст конопли. Фото растения появилось в социальных сетях.

Конопля выросла на клумбе около исторического памятника «Речной артиллерийский катер времен Великой Отечественной войны», или попросту бронекатер. Судя по снимку, других кустов этого растения в том месте нет.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что уже знают об этом. Городские службы выяснят, действительно ли конопля растет там, где пишут горожане.

Фотограф Амур.инфо выехал на набережную Амура. На благовещенских клумбах он обнаружил и другие ростки конопли.

Конопля относится к однолетним травянистым растениям. Содержит психоактивные вещества и может использоваться для приготовления наркотиков. В России употребление наркотических средств без назначения врача наказывается штрафом или административным арестом, аналогично посеву и культивации менее 20 растений конопли. В ряде случаев может наступить уголовная ответственность.

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Александр Авдеев