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Интерактивные квесты «Телеканал "Счастливая семья"» проведут в Благовещенске

Интерактивные квесты «Телеканал

Интерактивный квест в поддержку семейных ценностей и ответственного родительства «Телеканал "Счастливая семья"» пройдет в Благовещенске 11 июня. В проект вошли 8 российских городов. Стартовала акция 27 мая.

Дети и родители из Благовещенска, Феодосии, Тулы, Томска, Сургута, Пятигорска, Уфы и Мурманска соберутся в городских парках, чтобы принять участие в интерактивной игре по мотивам известных телепередач «Как стать миллионером», «Голос», «Ревизорро» и других. В Благовещенске квесты пройдут на территории Городского парка в 12:00 и 15:00.

Папам и мамам предстоит продемонстрировать умение быть ответственными родителями, а также знания семейных традиций и ценностей. За каждый этап команды получат маркер в форме звезды с надписью, характеризующей одну из семейных ценностей: уважение, прощение, внимание, ответственность. Завершится соревнование флешмобом, сообщают организаторы.

«Масштабная акция в восьми городах не только подарит участникам радостные эмоции. Мы надеемся, что она напомнит взрослым: воспитание детей – большая и сложная работа, для которой нужно быть ответственным, мудрым и терпеливым. Для нас очень важно донести до родителей, что, как бы ни было сложно, нельзя применять жестокость и насилие. Настоящее воспитание – это всегда диалог, построенный на любви и уважении к ребенку», – отмечает председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

Участников квестов познакомят с порталом «Я – родитель», на котором родители, попавшие в сложную ситуацию, смогут получить консультацию специалистов. Все участники квеста получат бесплатные билеты в кино, а члены команды-победителя – ценные подарки.

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#дети #отдых #праздники

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Комментарии
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  • ВикторияU

    ВикторияU
    1 час назад

    8 российских города... О как

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