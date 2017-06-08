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Дела о терроризме будет рассматривать Дальневосточный окружной военный суд

Дела о терроризме будет рассматривать Дальневосточный окружной военный суд
Фото: sudmoskvy.ru

Дальневосточный окружной военный суд вошел в число судов, уполномоченных рассматривать дела о терроризме. До сих пор все дела по обвинению в терроризме не рассматривали на территории Сибири и Дальнего Востока. Поправки в уголовно-процессуальный кодекс опубликовали 9 июня, сообщает «Российская газета».

Дела о терроризме в России будут рассматривать только четыре военных суда, в том числе и дальневосточный окружной военный суд. Под его юрисдикцию попали дела террористической направленности, рассматриваемые на территории Сибири и Дальнего Востока.

Все дела по обвинению в терроризме под юрисдикцию трех военных судов отдали прошлым летом специальные поправки в УПК. Такие процессы могли проходить лишь в Московском окружном военном суде, Северо-Кавказском окружном военном суде и Приволжском окружном военном суде.

При этом около половины уголовных дел о терроризме, поступивших в Приволжский окружной военный суд, необходимо было рассматривать с выездом на территорию Сибири и Дальнего Востока. Помимо Самары, судьи работали в Уфе, Кирове, Абакане, Красноярске, Оренбурге, Саранске, Кызыле, Хабаровске, Казани и Нижневартовске. Затраты на командировочные для военных судей в итоге резко выросли.

«Уголовные дела о преступлениях террористической направленности рассматриваются в составе трех профессиональных судей, при этом подавляющее большинство дел – с выездом в другие субъекты Российской Федерации. Ряд таких дел рассматривается длительное время в связи с большим количеством обвиняемых и свидетелей. В связи с отсутствием прямого сообщения с городом Самарой, во многие субъекты Российской Федерации судьи Приволжского окружного военного суда выезжают для рассмотрения дел через город Москву», – пояснили в Верховном суде России.

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#российская власть #суды

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