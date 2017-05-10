Благовещенцев ждут очередные отключения горячей воды

Фото: ИА Бел.РУ

В Благовещенске продолжаются плановые отключения горячей воды в рамках подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону. Очередной район города отключат от горячего водоснабжения в понедельник, 12 июня. Вернется вода в дома горожан 23 июня.

Отключения на этот раз коснутся зданий, расположенных в квадрате от улицы Калинина до 50-летия Октября и от Ленина до Горького.

Затем придет очередь жителей домов, расположенных от улицы Студенческой до Чайковского между Станционной и Октябрьской. У них воду отключат 26 июня, а вернут 14 июля. Полный график летних отключений воды размещен на сайте Амур.инфо.

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#ЖКХ

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Екатерина PL