Волонтеры: благовещенский пенсионер Жуков погиб раньше 31 мая

Координатор поисково-спасательного отряда «Амур» Елена Злобина рассказала ИА «Амур.инфо» новые подробности, связанные с гибелью в Благовещенске пенсионера Бориса Жукова. По ее словам, все указывает на то, что мужчина умер раньше 31 мая – хотя об этом говорят официальные данные.

Сестра погибшего Светлана Петровна была в следственном управлении, куда ее вызывали на допрос. Елена говорит, что в ведомстве женщину выслушали, однако в объяснительную по поводу врачей первой городской клинической больницы, куда поступал Жуков, ничего вынесено не было. В ритуальных услугах Светлане выдали свидетельство о смерти Бориса Петровича. В этом документе дата смерти пенсионера указана как 31 мая. При этом причина гибели не проставлена.

«Прощание с ним состоялось вчера, 7 июня. Гроб был закрыт, так как при опознании у Жукова были гнилостные изменения тела. Все тело было покрыто червями. Даже в зале прощания был очень сильный запах, несмотря на то, что гроб был запечатан, а тело было упаковано в полиэтиленовую пленку», – рассказывает Елена Злобина.

Светлана Петровна, отмечает волонтер, намерена обратиться в прокуратуру, чтобы в ведомстве установили «настоящую дату смерти». «Так как за два дня тело не могут съесть черви», – поясняет Елена Злобина.

По ее словам, родственники мужчины хотят, чтобы врачи первой городской больницы «задумались о том, что они совершили».

Ранее представитель амурского минздрава говорил ИА «Амур.инфо», что Борис Петрович, находясь в больнице, назвал свои ФИО, дату рождения, адрес проживания, указал, что является инвалидом первой группы. Также он подписал соглашение на медицинское вмешательство.

Елена Злобина отмечает, что, по словам родственников погибшего, сделать этого он не мог: левая рука у мужчины не функционировала, а он был левшой – значит, ничего подписать не мог. Кроме того, у него было серьезное нарушение речи, часто он вообще не мог говорить.

Также волонтер рассказала, что при себе у Бориса Жукова был кошелек. Там хранились сведения о нем – такие как ФИО, адрес проживания и тому подобное. Когда пенсионера нашли мертвым, кошелька при нем не было.

Еще одна загадка в этой истории, говорит Елена Злобина, – когда было найдено тело мужчины, оказалось, что на нем нет одежды. Она находилась неподалеку от трупа.

«Здесь больше вопросов, чем ответов», – отметила волонтер.

Как сообщало Амур.инфо, в мае в Благовещенске начали искать Бориса Петровича Жукова 1940 года рождения, который 16 мая ушел из дома. Мужчину позже доставили в городскую клиническую больницу и якобы оформили как неизвестного. После ухода оттуда его след терялся.

3 июня был найден труп Бориса Петровича. Его обнаружил дворник недалеко от детской городской больницы. Сообщалось, что, по предварительной информации, мужчина умер в тот же день, когда его отпустили из больницы домой.

Позже представитель амурского минздрава опроверг информацию о том, что Борис Жуков, когда поступил в больницу, был оформлен как неизвестный: он назвал свои данные и адрес, предоставил медикам и другую информацию. Мужчине, по словам представителя министерства, сделали необходимые клинические обследования. Поскольку повода для госпитализации не было, его отпустили домой после оказания помощи, направив на амбулаторное лечение в поликлинику.

Также ранее сообщалось, что Борис Жуков проживал в Благовещенске по адресу: улица Театральная, 24/1. Сейчас эта информация не подтверждается.

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Александр Авдеев