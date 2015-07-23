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Жители Сковородино хотят, чтобы в их городе прошел фестиваль красок Холи

Жители Сковородино хотят, чтобы в их городе прошел фестиваль красок Холи

Жители города Сковородино устроили в социальных сетях голосование. Его авторы желают узнать, хотят ли горожане, чтобы в их населенном пункте состоялся фестиваль красок Холи. Большинство проголосовавших высказалось «за» фестиваль.

Так, идею проведения мероприятия уже поддержали 50 человек. Трое пользователей высказались «против». Ранее в Сковородино фестиваль красок Холи не проводился.

Как сообщало Амур.инфо, такой фестиваль уже несколько раз проходил в Благовещенске – в 2014, 2015 годах. Должен он состояться и в нынешнем году – 22 и 23 июля. Красочное мероприятие пройдет в Городском парке культуры и отдыха.

По задумке, участникам действа раздадут пакетики с цветным порошком, которым им предстоит обсыпать друг друга. Это натуральная краска, которая легко отстирывается и безопасна для здоровья. Мероприятие пройдет под звуки музыки, также гостей ждут фудкорты и зона отдыха.

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#интернет #отдых

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Комментарии
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  • tlkuhzikk2317

    tlkuhzikk2317
    28 минут назад

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