В Благовещенске выступила украинская группа Résonance

В среду, 7 июня, в ОКЦ Благовещенска прошел концерт украинской музыкальной группы Résonance. Музыканты представили горожанам программу White tour. Украинцы посещают Дальний Восток уже в четвертый раз.

На концертах Résonance никогда не включают сценический свет. Силуэты четырнадцати музыкантов и их инструментов можно лишь угадывать благодаря отсвету тусклых ламп, которые несут скорее декоративную функцию. Сами музыканты признаются, что свет им и не нужен – все самые сложные партии они могут играть даже с закрытыми глазами. Публика тоже может закрывать глаза, чтобы ничего не мешало погружению в живое симфоническое звучание.

Музыканты группы Résonance – это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующие по всему миру, а также заслуженные деятели искусств. Коллектив уже представлял в Благовещенске «желтый», «красный» и «зеленый» туры, последний был в декабре и прошел «на ура». Новая программа получила название White tour.

«На самом деле, прямого объяснения цветам нет. Названия турам мы даем по настроению. Этот назвали "белым"», – объясняет участник коллектива Денис Федоренко.

В программе White tour музыканты представили композиции System of a Down, Metallica, AC/DC, 30 Seconds to Mars, Muse, Rammstein, The Prodigy, The Who, «АукцЫона», Blur, «Гражданской обороны», Led Zeppelin, Limp Bizkit, Placebo и других мировых звезд. Их исполнили скрипки, виолончели, альты, контрабас и ударные. В этом году Résonance не обошлись и без бас-гитары, впрочем, ее участие не выбивалось из общей симфонии.

Подробнее о концерте читайте в рубрике «Культпросвет».

Александр Авдеев