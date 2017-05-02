Подготовка Приамурья к следующему отопительному сезону обойдется в 870 миллионов рублей

В Амурской области уже началась подготовка к отопительному периоду 2017-2018 годов. Сформирован и утвержден соответствующий план мероприятий. Сама подготовка должна обойтись в более чем 870 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства области, на эти средства планируется произвести ремонт 262 котлов, заменить 124 котла, 26,9 километра тепловых сетей, 21,4 километра водопроводных сетей, 3,5 километра канализационных сетей и 7,1 километра электрических сетей.

«Определены объемы закупаемого топлива теплоснабжающими организациями в отопительном периоде 2017-2018 годов и составлены графики поставок его по месяцам, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности. Потребность в поставках на отопительный период 2017-2018 годов угля составила 1574,7 тысячи тонн, мазута – 50,4 тысячи тонн и дров – 12,6 тысячи тонн, в том числе для создания к первому октября 2017 года общего норматива запаса топлива необходимо 508,2 тысячи тонн угля, мазута – 14 тысяч тонн и дров – 4 тысячи тонн», – говорит министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев.

Как сообщало Амур.инфо, отопительный период 2016-2017 годов завершился в Приамурье 30 мая.

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Александр Авдеев