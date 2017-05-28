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Юрий Трутнев похвалил Приамурье за работу по улучшению инвестклимата

Юрий Трутнев похвалил Приамурье за работу по улучшению инвестклимата
Фото: amurobl.ru

В четверг, 8 июня, во Владивостоке прошел совет при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. Главными темами стали улучшение инвестклимата, реализация законов о ТОРах и дальневосточном гектаре, подготовка к ВЭФ-2017. Участие в совете принял и глава Приамурья.

«Владимир Путин на форуме в Санкт-Петербурге сказал, что очень хорошо в работе по созданию инвестклимата сдвинулись Хабаровский край и Амурская область – более 30 пунктов вверх. Хочу поблагодарить уважаемых губернаторов. Это большая и важная работа», – отметил Юрий Трутнев во вступительном слове.

«Говорили про показатели, каких индексов добились губернаторы в инвестиционной привлекательности региона. Мы как энергетики влияем только на один показатель – срок подключения новых потребителей к электрическим сетям. И мы здесь не подвели. У нас ноль просроченных договоров. Это космически – то, что показала Амурская область в этом направлении. Когда я слушал доклад губернатора, меня удивил, какой это был комплексный, системный подход к решению этой проблемы и как быстро он повлиял на результат. Работе правительства Амурской области была дана очень высокая оценка. Высоко оценен и доклад губернатора. Юрий Петрович предложил нашему губернатору написать методичку, как надо всем остальным работать. Но еще есть куда стремиться. Президент и правительство обратили внимание на Дальний Восток, и нам это очень сильно помогает», – отметил, в свою очередь, гендиректор «Дальневосточной распределительной сетевой компании» Юрий Андреенко.

Губернатор Амурской области выступил с докладами о повышении инвестиционного климата в регионе и работе по созданию ТОРов на территории Приамурья.

«У нас впереди большая работа. Есть примерно 10 пунктов, которые сегодня не выполнены до конца и по которым предприниматели ждут решения. Хотел бы заострить внимание на одной из них – административные проверки, регламенты и требования к предпринимательскому сообществу. Работа сложная, потому что в сферу ответственности попадает не только губернатор, но федеральные органы власти. Нам предстоит много поработать, чтобы снизить проверки, требования, может, отчасти уже не нужные, с устаревшими регламентами в отношении предпринимателей. Этой работе нужно посвятить весь 2017 год вместе с федеральными органами под председательством Юрия Петровича Трутнева. Нам нужно поработать с главами муниципальных образований, потому что сегодня принимаются законы, которые дают возможности, но на местах препятствуют их исполнению. Многие руководители недопонимают, что нужно делать. Нужно обучение наших глав муниципального уровня», – сказал Александр Козлов.

Юрий Трутнев заявил, что были подготовлены и приняты 15 федеральных законов, направленных на улучшение жизни на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Самым важным показателем является мультипликатор, то есть соотношение привлеченных средств инвесторов на один вложенный бюджетный рубль. Бюджетные деньги в этом случае являются инструментом привлечения частных инвестиций. Есть целый ряд мер, связанных с предоставлением земли, защитой от ненужных проверок, ускорением административных процессов. У нас нет территорий опережающего развития, которые мы придумали в Москве. Все ТОРы – это наша работа совместная. Важно, чтобы место пустое не осталось, чтобы те деньги, которые государство затратило на строительство инфраструктуры, не пропали зря. Мы долго это обсуждали в правительстве и пришли к выводам, что оценивать будем по конечным результатам. Не состоялся один проект – не страшно: не плачем, не ругаемся по поводу плановых показателей, но обязаны найти другой», – отметил Юрий Трутнев.

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#губернатор #Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • Физим

    Физим
    40 минут назад

    Попахивает очередной заказной статейкой

  • tlkuhzikk2317

    tlkuhzikk2317
    28 минут назад

    Народ, а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- https://cuu.su/rak

  • Василёчек

    Василёчек
    23 минуты назад

    Все так хвалят. А почему тогда никаких результатов и развития не сидят сами Амурчане?

  • архивная

    архивная
    18 минут назад

    Я согласна статейка та ещё,население Амурской области живет своей непростой жизнью,в ужасе от очередного повышения цен на ЖКХ,об этом и показал опрос населения,что многие не знают,что такое ТОР,и зачем им это знать,когда они не видят вокруг себя,никаких изменений в лучшую сторону не произошло.....

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    15 минут назад

    эх, трупнев, трупнеф.., тут дело надо делать, а вы фсё лажу постите

  • архивная

    архивная
    14 минут назад

    Кукушка хвалит петуха,за то ,что хвалит он кукушку,ни убавить ни прибавить.

  • ЗаяцБо

    ЗаяцБо
    10 минут назад

    Смех да и только! Невероятное умение сделать из г...а конфетку

  • vertex

    vertex
    6 минут назад

    архивная

    Я согласна статейка та ещё,население Амурской области живет своей непростой жизнью,в ужасе от очередного повышения цен на ЖКХ,об этом и показал опрос населения,что многие не знают,что такое ТОР,и зачем им это знать,когда они не видят вокруг себя,никаких изменений в лучшую сторону не произошло.....



    Поэтому и хвалит, чтобы и дальше народ простой гнобили поборами. А уж тот за коня и его ставленника в уши гаранту напоет. Сахалинцы давно уже поняли, кто чья крыша. На их форуме все ясно рассказывается.

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