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«Автостат»: в Приамурье на долю новых легковых машин приходится чуть более 3%

«Автостат»: в Приамурье на долю новых легковых машин приходится чуть более 3%
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование рынка легковых автомобилей в России по итогам четырех месяцев 2017 года. Оно позволило установить соотношение между новыми и подержанными легковушками в регионах.

Выяснилось, что самую высокую долю рынка новых легковых автомобилей в стране (40%) имеет Москва. Иными словами, на каждые десять купленных машин здесь приходится четыре новые, что во многом связано с более высоким уровнем жизни.

Далее с практически равными показателями следуют Татарстан и Санкт-Петербург, в которых рынок новых легковых автомобилей занимает треть от общего объема. Таким образом, вторичный рынок в этих регионах превосходит первичный в два раза.

Самое большое соотношение между вторичным и первичным рынками, пишет пресс-служба агентства, отмечено в субъектах Дальневосточного федерального округа. Максимальный показатель зафиксирован в Еврейской автономной области – свыше 50 раз. В ЕАО доля рынка новых легковых автомобилей самая низкая в стране – менее 2%. В Камчатском крае на долю новых машин приходится около 3% от всего объема рынка.

Что касается Приамурья, то здесь на новые легковушки приходится чуть выше 3%, как и в Магаданской области. «Это объясняется тем, что в регионы Дальнего Востока импортируется большой объем подержанной техники из соседней Японии», – отмечает «Автостат».

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#транспорт #финансы

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