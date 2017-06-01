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Гости «Эха Москвы в Благовещенска»: проректор по научной работе БГПУ и поэтесса

Гости «Эха Москвы в Благовещенска»: проректор по научной работе БГПУ и поэтесса

В пятницу, 9 июня, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится встреча с проректором по научной работе БГПУ, кандидатом биологических наук, доцентом Александром Барбаричем. Ведущие Нино Кохреидзе и Илья Кутырёв поговорят с гостем о сотрудничестве России и Китая в области научно-технического творчества и конференции «Интеллектуальная собственность», прошедшей 7 июня в БГПУ.

В дневном эфире «Эха» о создании сюжетов исторических миниатюр для городского проекта «Гулянье на Большой» поговорят с поэтессой и публицистом Ниной Дьяковой. Ведущие дневного эфира Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Немо

    Немо
    2 часа назад

    Никогда не читал стихи Н.Дьяковой. Их нигде нет, ни в продаже, ни в интернете. Видимо, пользуются огромным спросом.

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