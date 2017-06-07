В ДТП на свободненской трассе серьезно пострадал водитель микрогрузовика

Фото: ИА «Сканер»

В четверг, 8 июня, на 11-м километре свободненской трассы произошло серьезное ДТП: столкнулись два грузовика. Водитель меньшей машины получил серьезные травмы.

Как сообщает ИА «Сканер», грузовик Howo следовал в сторону Свободного. За ним ехал микрогрузовик Toyota Dyna. В районе 11-го километра свободненской трассы сейчас ведутся дорожные работы. Howo притормозил, и Dyna протаранил его сзади.

В результате аварии рулевой Dyna серьезно пострадал, его доставили в больницу. У мужчины перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные рваные раны лица.

Просмотров всего: 938

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Фотогалерея

Александр Авдеев