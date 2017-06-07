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В ДТП на свободненской трассе серьезно пострадал водитель микрогрузовика

В ДТП на свободненской трассе серьезно пострадал водитель микрогрузовика
Фото: ИА «Сканер»

В четверг, 8 июня, на 11-м километре свободненской трассы произошло серьезное ДТП: столкнулись два грузовика. Водитель меньшей машины получил серьезные травмы.

Как сообщает ИА «Сканер», грузовик Howo следовал в сторону Свободного. За ним ехал микрогрузовик Toyota Dyna. В районе 11-го километра свободненской трассы сейчас ведутся дорожные работы. Howo притормозил, и Dyna протаранил его сзади.

В результате аварии рулевой Dyna серьезно пострадал, его доставили в больницу. У мужчины перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные рваные раны лица.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • tlkuhzikk2317

    tlkuhzikk2317
    27 минут назад

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