В ДТП на свободненской трассе серьезно пострадал водитель микрогрузовика
В четверг, 8 июня, на 11-м километре свободненской трассы произошло серьезное ДТП: столкнулись два грузовика. Водитель меньшей машины получил серьезные травмы.
Как сообщает ИА «Сканер», грузовик Howo следовал в сторону Свободного. За ним ехал микрогрузовик Toyota Dyna. В районе 11-го километра свободненской трассы сейчас ведутся дорожные работы. Howo притормозил, и Dyna протаранил его сзади.
В результате аварии рулевой Dyna серьезно пострадал, его доставили в больницу. У мужчины перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные рваные раны лица.
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