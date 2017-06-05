Для бывшего генподрядчика Восточного ввели процедуру наблюдения

Фото: spacegid.com

Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в ФГУП «ГВСУ № 6» (бывшем ФГУП «Дальспецстрой»), который раньше являлся генеральным подрядчиком строительства первой очереди космодрома Восточный. Об этом заявил гендиректор предприятия Андрей Назаров, передает ТАСС.

«Суд ввел процедуру наблюдения по заявлению ОАО "Амурметалл" на пять месяцев, с возможностью дальнейшего продления сроков, назначен управляющий. Мы расцениваем это как путь к финансовому оздоровлению строительного предприятия, что позволит нам выполнить все обязательства перед участниками долевого строительства. ГВСУ № 6 продолжает свою деятельность в обычном режиме, планово выплачивается задолженность по заработной плате», – сказал Андрей Назаров.

По его оценке, процедура наблюдения может растянуться на полтора года, после чего управляющий сделает вывод о дальнейшей судьбе предприятия. Один из вариантов развития событий – полное финансовое оздоровление, другой – введение конкурсного управления и банкротство. «Постараемся вытащить предприятие, введение процедуры наблюдения нам в этом поможет», – подчеркнул Назаров.

Как сообщало Амур.инфо, ранее ГВСУ № 6 выплатило около 400 миллионов рублей долгов по зарплате, в том числе строителям космодрома Восточный. Сотрудникам, перед которыми была задолженность, начислили денежную компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты. Оставшаяся часть долга должна быть погашена до конца июня 2017 года.

В ноябре 2016 года стало известно, что президент Владимир Путин решил упразднить «Спецстрой», куда входил и «Дальспецстрой». Поводом стали претензии заказчиков и власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине на предприятии. «Дальспецстрой» являлся генеральным подрядчиком строительства первой очереди космодрома Восточный до начала 2017 года.

Просмотров всего: 2

#космодром #строительство #суды #финансы

распечатать

Александр Авдеев