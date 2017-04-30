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ОРТПЦ празднует 80-летие

ОРТПЦ празднует 80-летие

Областной радио-телепередающий центр отмечает 80-летний юбилей. Первый мощный радиопередатчик появился в Амурской области в 1937 году, с того времени предприятие и ведет свою историю. Сейчас телевещание в Приамурье обеспечивают почти 200 сотрудников ОРТПЦ.

На территории региона работают 56 передающих станций. 10 каналов первого мультиплекса могут смотреть 98 процентов амурчан, почти половине жителей доступны еще 10 каналов второго мультиплекса.

Символ амурского ОРТПЦ – телебашня на берегу Амура, ее высота почти 200 метров. Телебашню установили в 1964 году. Тогда и началось регулярное вещание в регионе.

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#праздники #связь #технологии

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