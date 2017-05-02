В Киеве на территории посольства США прогремел взрыв

Фото: 5-tv.ru

На территории американского посольства в Киеве прогремел взрыв. ЧП случилось в ночь на четверг, 8 июня, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на сообщении Национальной полиции украинской столицы.

«Сегодня, 8 июня, в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции», – говорится в пресс-релизе.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что «неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство».

В результате взрыва никто не пострадал, отметили в киевской Нацполиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 258 УК Украины («Террористический акт»). «В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения», — говорится в сообщении ведомства.

Депутат Верховной Рады, член президиума «Союза левых сил» Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этот инцидент носит символический характер.

«В такое позднее время не могло быть никаких последствий для дипломатов, сотрудников самой дипмиссии. Совершенно очевидно, что данная выходка имела символический характер. И искать теперь смысл нужно именно в этом», – отметил он.

Голуб также подчеркнул: то, что происходит, характеризует ситуацию, которая сложилась в Киеве – «бандитский город, бандитская страна, в которой не работает правоохранительная система, в которой масса людей выходят за рамки действующего законодательства и не несут никакой ответственности, где у населения на руках находится громадное количество оружия».

Официальных комментариев со стороны посольства США относительно ночного ЧП пока не последовало.

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#происшествия #США #Украина

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Алексей Воскобойников