Благовещенцы затруднились ответить, что такое ТОР

На Дальнем Востоке создано 17 территорий опережающего развития. Конкретно в Амурской области есть ТОР «Белогорск», «Приамурская» и недавно созданная территория «Свободный». Но далеко не все амурчане знают, что такое ТОР. Это показал опрос прохожих на улицах Благовещенска.

«ТОРН? ТОР? Нет, не знаю», – сказала пенсионерка.

«Нет, я не слышала», – добавила еще одна женщина.

«Скандинавский бог есть такой – ТОР. У нас в Амурской области создают ТОРы – это государство взялось обустраивать Дальний Восток, строить предприятия», – отметила другая пенсионерка.

«ТОР – это территория опережающего развития. Это значит, будут созданы условия, какие-то льготы, условия предпринимателям, чтобы развивать производство или промышленность в этом месте», – поделилась благовещенка.

«Не слышал. Есть такой фильм от киностудии "Марвел", там третья часть скоро выходит», – сказал школьник.

«Фильм есть такой, там про царя с другой планеты», – добавил другой прохожий.

«ТОР – это человек с молотком таким», – поделились школьницы.

«Территория опережающего развития», – ответила горожанка.

«Нет, не знаю», – сказала благовещенка.

«Путин поставил такую задачу, чтобы Дальний Восток был территорией опережающего развития. Инвестиции, строительство... Так, что еще? Туризм! Торговля с Китаем», – отметила еще одна прохожая.

«Что за ТОР?» – спросил пенсионер.

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#жизнь #экономика

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Екатерина PL