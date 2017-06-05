Благовещенцы затруднились ответить, что такое ТОР
На Дальнем Востоке создано 17 территорий опережающего развития. Конкретно в Амурской области есть ТОР «Белогорск», «Приамурская» и недавно созданная территория «Свободный». Но далеко не все амурчане знают, что такое ТОР. Это показал опрос прохожих на улицах Благовещенска.
«ТОРН? ТОР? Нет, не знаю», – сказала пенсионерка.
«Нет, я не слышала», – добавила еще одна женщина.
«Скандинавский бог есть такой – ТОР. У нас в Амурской области создают ТОРы – это государство взялось обустраивать Дальний Восток, строить предприятия», – отметила другая пенсионерка.
«ТОР – это территория опережающего развития. Это значит, будут созданы условия, какие-то льготы, условия предпринимателям, чтобы развивать производство или промышленность в этом месте», – поделилась благовещенка.
«Не слышал. Есть такой фильм от киностудии "Марвел", там третья часть скоро выходит», – сказал школьник.
«Фильм есть такой, там про царя с другой планеты», – добавил другой прохожий.
«ТОР – это человек с молотком таким», – поделились школьницы.
«Территория опережающего развития», – ответила горожанка.
«Нет, не знаю», – сказала благовещенка.
«Путин поставил такую задачу, чтобы Дальний Восток был территорией опережающего развития. Инвестиции, строительство... Так, что еще? Туризм! Торговля с Китаем», – отметила еще одна прохожая.
«Что за ТОР?» – спросил пенсионер.
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