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Благовещенцы затруднились ответить, что такое ТОР

На Дальнем Востоке создано 17 территорий опережающего развития. Конкретно в Амурской области есть ТОР «Белогорск», «Приамурская» и недавно созданная территория «Свободный». Но далеко не все амурчане знают, что такое ТОР. Это показал опрос прохожих на улицах Благовещенска.

«ТОРН? ТОР? Нет, не знаю», – сказала пенсионерка.

«Нет, я не слышала», – добавила еще одна женщина.

«Скандинавский бог есть такой – ТОР. У нас в Амурской области создают ТОРы – это государство взялось обустраивать Дальний Восток, строить предприятия», – отметила другая пенсионерка.

«ТОР – это территория опережающего развития. Это значит, будут созданы условия, какие-то льготы, условия предпринимателям, чтобы развивать производство или промышленность в этом месте», – поделилась благовещенка.

«Не слышал. Есть такой фильм от киностудии "Марвел", там третья часть скоро выходит», – сказал школьник.

«Фильм есть такой, там про царя с другой планеты», – добавил другой прохожий.

«ТОР – это человек с молотком таким», – поделились школьницы.

«Территория опережающего развития», – ответила горожанка.

«Нет, не знаю», – сказала благовещенка.

«Путин поставил такую задачу, чтобы Дальний Восток был территорией опережающего развития. Инвестиции, строительство... Так, что еще? Туризм! Торговля с Китаем», – отметила еще одна прохожая.

«Что за ТОР?» – спросил пенсионер.

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#жизнь #экономика

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    37 минут назад

    Все верно сказала девушка! Тор, это мужик с молотком. Зачем знать, что такое ТОР? Нам от них не холодно, не жарко.Нищая область, нищие население, работы нет, зарплаты ниже плинтуса( если только ты не полицай). Нам про рай от ТОРОВ, ВОСТОЧНОГО лапшу вешают каждый год,в течении многих лет. И ГДЕ РАЙ? Власть и элита богатеет, народ нищает. Клоуны.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    34 минуты назад

    И пацан молодец! Знает про ТОРА! У меня есть, только дубль на него все не как,не падает. Он в атаке в игре Марвел битва чемпионов ТОПОВЫЙ

  • архивная

    архивная
    34 минуты назад

    ТОР не знают,потому что ,с какого года существует,улучшения нет и ЭТО люди видять,так зачем им знать,что такое ТОР,это надо видеть на деле.

  • tlkuhzikk2317

    tlkuhzikk2317
    27 минут назад

    Народ, а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- https://cuu.su/rak

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