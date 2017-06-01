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Часть берега Зеи в Благовещенске закрыли для работ по берегоукреплению

Часть берега Зеи в Благовещенске закрыли для работ по берегоукреплению

Летом жители Благовещенска не смогут отдыхать на берегу Зеи между улицами Октябрьской и Заводской. Ограждение, которое закрыло выход к реке, установила городская администрация. Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», его увидели местные жители. Они пытались пройти на берег, минуя забор, но их остановила охрана.

Городская администрация в официальном ответе телекомпании «Альфа-канал» сообщила, что на этом участке будут вестись работы по реконструкции набережной и берегоукреплению. Таким образом, берег Зеи становится частью строительной площадки, выход населения на которую запрещен законом. Когда строительные работы будут завершены, ограждение уберут, и все желающие снова смогут выходить к реке. Сроки окончания строительства в администрации пока не озвучивают.

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#отдых #строительство

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