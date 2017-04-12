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Амурчане обеспокоены появлением ТОР «Свободный»

Амурчане обеспокоены появлением ТОР «Свободный»
Фото: 31tv.ru

Появление новой ТОР «Свободный» вызвало беспокойство у некоторых жителей Приамурья. Люди считают, что область может недополучить налоги из-за послаблений на территории опережающего развития. По мнению амурчан, крупным бизнес-предприятиям скидки делать не стоит. Своими переживаниями жители области активно делятся в социальных сетях.

В министерстве экономического развития Амурской области такие страхи считают необоснованными. Уже подсчитано, что инвесторы мирового масштаба – «Газпром» и «СИБУР», которые зайдут на территорию ТОР «Свободный», – дадут региону более 4,5 тысячи рабочих мест и увеличат поступления в бюджет в два раза. При этом налоговые льготы предприятия могут получить, работая и на территории, не относящейся к ТОР.

«Не важно, есть ли ТОР, нет ли ТОРа. Любой инвестор может воспользоваться механизмом поддержки, созданном на Дальнем Востоке. До 2025 года на Дальнем Востоке заявлено инвестпроектов на порядка 2,3 триллиона рублей. Более 1,3 – это на территории Амурской области. Разве мы можем говорить, что нам не повезло? Нам однозначно повезло», – говорит министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Как сообщало Амур.инфо, ранее постановление о создании ТОР «Свободный» было утверждено в правительстве России. Территория получила официальный юридический статус и стала семнадцатой на Дальнем Востоке.

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#Свободный #технологии #экономика

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Почему тогда нельзя было сделать ТОР другое предприятие, более слабое? Помочь ему? Не было желающих? А приказ о создании ТОР нужно было исполнять?

  • Roker

    Roker
    36 минут назад

    Так город с районом обьединят? Или слухи?

  • tlkuhzikk2317

    tlkuhzikk2317
    27 минут назад

    Сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe -- http://short.co.de/rak

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