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сегодня, 16:08 0

В День России первые паспорта получат 14 благовещенцев

В День России первые паспорта получат 14 благовещенцев
Фото: spbkk.edumil.ru

В понедельник, 12 июня, в День России, 14 юных жителей Благовещенска впервые получат паспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Документы ребятам будут вручать в торжественной обстановке на площади имени Ленина. Начнется мероприятие в 14:00. Планируется, что в нем примут участие руководители Амурской области и Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, уже известна программа праздничных мероприятий, запланированных в Благовещенске на День России.

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#праздники

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