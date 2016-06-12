В День России первые паспорта получат 14 благовещенцев

Фото: spbkk.edumil.ru

В понедельник, 12 июня, в День России, 14 юных жителей Благовещенска впервые получат паспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Документы ребятам будут вручать в торжественной обстановке на площади имени Ленина. Начнется мероприятие в 14:00. Планируется, что в нем примут участие руководители Амурской области и Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, уже известна программа праздничных мероприятий, запланированных в Благовещенске на День России.

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#праздники

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Александр Авдеев